Rò rỉ hóa chất tại nhà máy bạc ở Mỹ, hai người chết, 30 người nhập viện

Hóa chất bị rò rỉ trong quá trình vệ sinh tại nhà máy tái chế bạc ở West Virginia đã tạo phản ứng hóa học dữ dội, khiến hai người chết, 30 người bị thương.

Trong lúc các công nhân chuẩn bị dừng vận hành một phần nhà máy tái chế bạc Catalyst Refiners ở thị trấn Institute để làm vệ sinh hôm 22/4, axit nitric và một hóa chất khác đã bị rò rỉ và xảy ra phản ứng, sản sinh khí H2S cực độc, C. W. Sigman, lãnh đạo Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Hạt Kanawha, bang West Virginia, cho biết.

"Đây là phản ứng hóa chất dữ dội, gần như mất kiểm soát ngay lập tức", Sigman cho hay. "Thời điểm bắt đầu và kết thúc của một quy trình phản ứng hóa học là những lúc nguy hiểm nhất".

Sự cố khiến hai người thiệt mạng, 30 người bị thương phải nhập viện, trong đó có 7 nhân viên cứu thương được điều động đến hiện trường. Một người đang trong tình trạng nguy kịch.

Nhà máy tái chế bạc Catalyst Refineres ở bang West Virginia. Ảnh: People

Ngoài những người được đưa đi cấp cứu bằng xe cứu thương, một số tự đến bệnh viện bằng ôtô riêng, có người còn phải đi xe chở rác tới các bệnh viện địa phương. Các bệnh nhân có triệu chứng đường hô hấp như ho, khó thở, đau họng, đau mắt.

Sau sự cố, giới chức đã ban hành lệnh yêu cầu người dân sống tại khu vực xung quanh nhà máy không ra khỏi nhà. Lệnh này được dỡ từ 17h cùng ngày.

Giới chức cũng triển khai chiến dịch khử độc quy mô lớn. Những người liên quan phải cởi bỏ quần áo, được phun rửa toàn thân. Các đánh giá ban đầu cho thấy chất lượng không khí, nguồn nước sinh hoạt tại địa phương không bị ảnh hưởng.

Khu vực khử độc dã chiến gần nhà máy Catalyst Refineres ngày 22/4. Ảnh: WCHS

Bạc có trong nhiều sản phẩm, từ bảng mạch điện tử đến phim chụp ảnh, phim X quang và đồ trang sức. Axit nitric được dùng để hòa tan vật liệu chứa bạc, sau đó tách ra hợp chất bạc để tiếp tục xử lý nhằm thu hồi bạc tinh khiết. Các cơ sở tái chế cũng có thể nghiền hoặc phun cát lên những vật chứa bạc rồi dùng nam châm hoặc dựa vào chênh lệch tỷ trọng để phân loại.

Nhà máy Catalyst Refiners nằm gần thị trấn Institute, cách Charleston, thủ phủ bang West Virginia khoảng 16 km. Khu vực này từng được biết đến là "thung lũng hóa chất" của bang, dù nhiều nhà máy dọc sông Kanawha từng sản xuất vật liệu nguy hiểm đã đóng cửa hoặc đổi chủ trong những thập kỷ qua.

Catalyst Refiners thu hồi bạc từ nhiều nhà máy khác nhau trong khu phức hợp công nghiệp ở Institute. Công ty này có thể thu lượng bạc trị giá hàng nghìn USD chỉ từ việc hút bụi thảm văn phòng.

Ông Sigman trong họp báo về vụ rò rỉ ngày 22/4. Ảnh: AP

Đức Trung (Theo AP, WOWT, KSAT)