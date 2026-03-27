RiverSpa Towshop - mô hình nhà phố tích hợp tiện ích chăm sóc sức khỏe

Dòng sản phẩm RiverSpa Townshop tại phân khu Sông Town tạo điểm nhấn khi kết hợp mô hình bất động sản thương mại với tiện ích chăm sóc sức khỏe đặc quyền.

Sản phẩm nằm trong đô thị biển CaraWorld (800 ha) tại Bãi Dài, Cam Ranh, được phát triển theo mô hình nhà phố thương mại hai mặt tiền. Trong đó một mặt tiếp giáp đại lộ Hồng Ngọc - trục giao thông chính nội khu, mặt còn lại hướng ra không gian xanh của dòng sông cảnh quan. Thiết kế này cho phép vừa khai thác kinh doanh, vừa phục vụ lưu trú.

Điểm khác biệt của dòng RiverSpa là tích hợp hồ Jacuzz với công nghệ thủy liệu pháp, phục vụ nhu cầu sức khỏe và nâng cao chất lượng sống. Hồ Jacuzzi được thiết kế nương theo dòng sông cảnh quan phía sau nhà, đặt ở cao độ được tính toán để mỗi khoảnh khắc ngâm mình thư giãn đều mở ra cảm giác dễ chịu cho gia chủ.

Đại lộ Hồng Ngọc là trục giao thông chính của phân khu Sông Town. Ảnh: KN Cam Ranh

Theo một số đơn vị vận hành lưu trú, các sản phẩm có tiện ích riêng và vị trí gần mặt nước thường có lợi thế trong khai thác cho thuê, đặc biệt khi phát triển theo mô hình villa nghỉ dưỡng hoặc lưu trú ngắn hạn.

Tại hội thảo về xu hướng du lịch nghỉ dưỡng, bà Nguyễn Thanh Bình - Phó trưởng phòng Lưu trú, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho biết du khách hiện có xu hướng lựa chọn các chuyến đi ngắn ngày, ưu tiên trải nghiệm cá nhân hóa và các hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Dòng sản phẩm RiverSpa Townshop tại tiểu khu Maroc tích hợp các tiện ích chăm sóc sức khỏe. Ảnh: KN Cam Ranh

Thực tế trên các nền tảng đặt phòng cho thấy, các sản phẩm lưu trú gần mặt nước hoặc có tiện ích riêng thường có mức giá thuê cao hơn so với mặt bằng chung và duy trì công suất ổn định.

Trong bối cảnh đó, RiverSpa Townshop mô hình bất động sản gắn với yếu tố wellness được xem là một hướng phát triển mới của thị trường nghỉ dưỡng, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm thay vì chỉ lưu trú đơn thuần.

Bên cạnh công năng khai thác, yếu tố nguồn cung hạn chế cũng được xem là một điểm đáng chú ý. Các sản phẩm như RiverSpa Townshop tích hợp tiện ích sức khỏe riêng và nằm tại vị trí gần mặt nước trong cùng một phân khu thường không nhiều, tạo sự khác biệt trên thị trường.

Mô hình lưu trú tích hợp tiện ích sức tại RiverSpa Townshop. Ảnh: KN Cam Ranh

Theo thông tin từ chủ đầu tư, việc tích hợp tiện ích chăm sóc sức khỏe ngay tại mỗi căn giúp người sử dụng chủ động trải nghiệm dịch vụ, đồng thời góp phần hình thành cộng đồng cư dân có cùng nhu cầu về phong cách sống.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản nghỉ dưỡng có sự phân hóa, các sản phẩm có khả năng khai thác thực tế và gắn với xu hướng trải nghiệm như RiverSpa Townshop được đánh giá có thêm lợi thế cạnh tranh.

Hoài Phương