Rihana tái xuất

MỹCa sĩ Rihana khoe bụng bầu khi biểu diễn tại sân khấu Super Bowl, đánh dấu sự trở lại với ca nhạc.

Trong sự kiện sáng 13/2 (giờ Hà Nội), Rihanna diện bộ trang phục màu đỏ khi trình diễn tại sân vận động State Farm. Giữa tiết mục, ca sĩ kéo khóa áo khoác, để lộ bụng bầu. Người đại diện xác nhận với People cô đang mang thai con thứ hai cùng bạn trai A$AP Rocky. Anh cũng có mặt tại đêm nhạc để cổ vũ người tình.

Rihanna diễn tại Super Bowl Rihanna diễn tại Super Bowl. Video: ESPN

Super Bowl là đêm nhạc đầu tiên của Rihanna tính từ Grammy năm 2018 đến nay. Ca sĩ trình diễn các bản hit như Work, B**** Better Have My Money, Rude Boy hay Diamonds. Nhiều năm qua, cô dành thời gian xây dựng sự nghiệp trong ngành thời trang. Cô cũng lên kế hoạch sản xuất album thứ chín trong sự nghiệp, hiện chưa xác định ngày phát hành cụ thể.

Nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ hào hứng với sự trở lại của ca sĩ. Jay Z - người nâng đỡ Rihanna giai đoạn đầu sự nghiệp kiêm giám đốc sản xuất chương trình Super Bowl - nói với Guardian: "Cô ấy là tài năng của cả một thế hệ, một phụ nữ khởi đầu khiêm tốn nhưng thành công vượt mong đợi ở mọi lĩnh vực". Người hâm mộ cũng kỳ vọng Rihanna bắt đầu chiến dịch phát hành album sau đêm diễn tại Super Bowl 2023. Rihanna khoe bụng bầu trên sân khấu Super Bowl. Ảnh: People

Rihanna và A$AP Rocky là bạn thân từ lâu, từng hợp tác trong bản hit Cockiness (2011). Năm 2013, rapper đi lưu diễn cùng Rihanna. Năm 2018, họ cùng dự show thời trang ở Paris. Cặp sao rộ tin đồn hẹn hò từ cuối năm 2020, sau khi Rihanna chia tay tỷ phú Ả rập Hassan Jameel.

Họ đón con đầu lòng hồi tháng 5/2022. Trong cuộc phỏng vấn với GQ vài ngày sau đó, A$AP Rocky gọi Rihanna là "tình yêu của đời mình". Rapper cho biết sẽ không từ chối nếu Rihanna muốn lập gia đình. "Mọi chuyện thật tuyệt vời, nhất là khi bạn tìm thấy người đặc biệt. Tôi sẽ là một người cha tuyệt vời", anh nói.

A$AP Rocky, sinh năm 1988, tên thật Rakim Mayers, là rapper nổi tiếng người Mỹ, bắt đầu hoạt động từ năm 2011, từng hai lần được đề cử Grammy. Trước Rihanna, Rocky hẹn hò nhiều người nổi tiếng như ca sĩ Iggy Azalea, người mẫu Chanel Iman, Kendall Jenner, Daiane Sodré...