Regal Victoria hưởng lợi từ vị trí kết nối Đà Nẵng - Hội An

Đà NẵngRegal Victoria nằm trên tuyến đường nối liền Đà Nẵng và Hội An, bao quanh là các khu khách sạn 5 sao cùng 2 sân golf và đường bờ biển.

Chỉ cách trung tâm thành phố vài phút di chuyển, Regal Victoria tọa lạc ở khuôn viên đất ven sông cuối cùng bên bờ Cổ Cò. Theo chủ đầu tư, nơi đây là khu dân cư phát triển cao cấp, có dịch vụ sống hoàn thiện và được mong chờ ở miền Trung Việt Nam. Dự án sở hữu mạng lưới liên kết vùng chặt chẽ, hạ tầng giao thông hoàn thiện mang đến nhiều thuận lợi, giúp Regal Victoria trở thành sản phẩm bất động sản hiếm hoi đắt giá và khó tìm thấy ở nhiều dự án khác.

Regal Victoria được bao vây bởi hàng loạt công trình tiện ích đẳng cấp hàng đầu miền Trung. Ảnh: Đất Xanh Miền Trung.

Nhờ vị trí kết nối, cư dân tại đây còn dễ dàng di chuyển và trung tâm Đà Nẵng, như đến sân bay, trung tâm hành chính, các trung tâm thương mại sầm uất thông qua tuyến đường Võ Nguyên Giáp. Ngoài ra, cư dân có thể kết nối với các quận nội thành Đà Nẵng thông qua trục Võ Nguyên Giáp, về hướng Nam đến bãi biển An Bàng, phố cổ Hội An, khu du lịch Vinpearl Nam Hội An hay dọc quốc lộ 1A.

Ngoài ra, Regal Victoria còn kết nối trực tiếp với khu đô thị FPT, các trường học lớn với chất lượng giáo dục uy tín như trường nhiều cấp học FPT, trường cao đẳng Việt Hàn, trường quốc tế APU. Hệ thống y tế như bệnh viện Phụ Sản Nhi, Vinmec Da Nang...

Ngoài hưởng lợi từ hạ tầng, Regal Victoria nằm kế hàng loạt công trình tiện ích đẳng cấp thế giới dọc cung đường biển Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Ngo Anh/Instagram

Chỉ trong bán kính 1 km, Regal Victoria kết nối với khách sạn Sheraton Da Nang, Naman Retreat, Ocean Villas, Furama Resort Danang, Shilla Monogram, Malibu MGM Quang Nam, Le Meridien, Fusion, Hyatt Regency; hệ thống sân Golf quốc tế liên hoàn 36 hố BRG và Montgomerie Links; các bãi tắm Hoà Hải, Đà Nẵng.

Đại diện chủ đầu tư chia sẻ, cư dân Regal Victoria được hưởng một hệ sinh thái xanh khi mật độ xây dựng dưới 35%. Phần lớn diện tích được phủ bằng những mảng xanh rộng lớn cả bên trong và ngoài các căn biệt thự. Dự án còn có 3 công viên lớn đã đi vào hoạt động tạo mảng xanh rất lớn gồm: công viên trung tâm Angel Park, công viên dạo bộ ven sông Riverside, công viên trẻ em và khu phức hợp thể thao chỉ dành cho cư dân.

Regal Victoria được phân bố trên nền khu đất hình rẻ quạt độc đáo, view kênh sinh thái thông thoáng. Ảnh: Đất Xanh Miền Trung.

Theo chủ đầu tư, vị trí tốt, kết nối dễ dàng không chỉ đảm bảo khách mua dự án có thể dễ dàng cho thuê, kinh doanh kết hợp nghỉ dưỡng mà còn hưởng lợi từ việc gia tăng giá trị tài sản khi các công trình hạ tầng xung quanh hoàn thiện. Regal Victoria mở ra cơ hội sinh sống, đầu tư hấp dẫn nhất ở khu vực này.

Sắp tới, Đất Xanh Miền Trung tổ chức sự kiện trực tuyến "Lễ giới thiệu dự án biệt thự siêu sang đẳng cấp quốc tế Regal Victoria - Sống sang sống chuẩn quốc tế" để chính thức giới thiệu dự án Regal Victoria.

