Realme 8 có phiên bản 5G, giá 7,99 triệu đồng

Smartphone 5G đầu tiên của Realme tại Việt Nam có màn hình IPS 6,5 inch, chip MediaTek Dimensity 700 5G, pin 5.000 mAh.

Thiết kế của Realme 8 5G không khác biệt nhiều so với hai đàn anh Realme 8 ra mắt trước đó. Máy được làm nguyên khối, mặt lưng dạng mờ với hiệu ứng chuyển màu theo góc nhìn, nhưng không có dòng chữ "Dare to Leap". Cụm camera kích thước lớn không có gì khác biệt. Phím nguồn được tích hợp cảm biến vân tay thay vì cảm biến dưới màn hình như trên Realme 8 do phiên bản 5G sử dụng màn hình IPS thay vì LCD. Máy có màn hình đục lỗ 6,5 inch lớn hơn 0,1 inch so với đàn anh vẫn hỗ trợ tần số làm tươi 90 Hz và độ phân giải FullHD+.

Realme 8 5G sẽ phải cạnh tranh với loạt smartphone 5G giá tốt khác đến từ Xiaomi, Vivo, Oppo.

Về phần cứng, Realme 8 5G được trang bị chip MediaTek Dimensity 700 5G, RAM 8 GB và bộ nhớ trong 128 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Cấu hình của máy tương đương các đối thủ, như Vivo Y72 5G hay Oppo A74 5G.

Camera của máy được rút xuống còn 3 camera sau thay vì 4 như Realme 8. Trong đó, camera chính có độ phân giải 48 megapixel và 2 camera 2 megapixel dùng để chụp macro và lọc màu đen trắng. Camera trước độ phần giải 16 megapixel với tính năng chụp chân dung xóa phông và chế độ làm đẹp AI.

Pin vẫn giữ dung lượng 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 18W. Để trang bị kết nối 5G với mức giá tốt, Realme phải giảm một tính năng trên smartphone của mình so với phiên bản 4G.

Sản phẩm sẽ được bán ra từ ngày 10/7 với hai màu xanh và đen.

Huy Đức