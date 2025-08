Real từng được đề nghị bỏ Champions League

Tây Ban NhaReal Madrid từng nhận đề xuất rút khỏi Champions League trong một mùa giải để thực hiện một chuyến du đấu toàn cầu.

Đội bóng Hoàng gia có thể kiếm 140 triệu USD từ kế hoạch này, nhiều hơn đáng kể so với tiền thưởng ở Champions League.

Tiền thưởng tại Champions League thay đổi theo từng mùa. Mùa gần nhất 2024-2025, sau khi Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) thay đổi thể thức với số lượng đội bóng tăng từ 32 lên 36, nhà vô địch PSG thu về khoảng 160 triệu USD cho hành trình kéo dài 17 trận.

Các cầu thủ Real Madrid nâng chức vô địch Champions League, sau khi thắng Dortmund 2-0 ở chung kết trên sân Wembley, thành phố London, Anh tối 1/6/2024. Ảnh: AP

Dù đề xuất du đấu toàn cầu được đánh giá là ổn định về tài chính và ít rủi ro hơn về thể thao, ban lãnh đạo Real đã bác bỏ. Họ được cho vẫn đề cao giá trị của danh hiệu Champions League - đấu trường cấp CLB số một hành tinh, dù vẫn đang vướng vào tranh chấp pháp lý kéo dài với UEFA từ khi dự án Super League bị phá sản năm 2021. Đại diện của La Liga thậm chí không điền vào bảng khảo sát phản hồi về mùa giải đầu tiên của Champions League phiên bản 36 đội.

Chi tiết về đề xuất gây tranh cãi kể trên được tiết lộ trong chương mới của cuốn sách "States of Play: How Sportswashing Took Over Football", xuất bản cập nhật ngày 7/8. Trong đó có đề cập đến bóng đá ở thời đại "chủ nghĩa độc đoán", ảnh hưởng của các tỷ phú và chính trị đến bóng đá, và hiện tượng được gọi là "hội chứng tỷ phú thông minh" - khi những người thành công ở lĩnh vực khác cho rằng họ cũng am hiểu bóng đá.

Một số HLV tiết lộ từng nhận được chỉ thị sắp xếp đội hình thi đấu từ các ông chủ CLB - điều từng chỉ thấy ở những đội bóng bán chuyên.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (phải) trao cho Tổng thống Donald Trump chiếc chìa khóa mở phiên bản mới của FIFA Club World Cup tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington, Mỹ ngày 7/3/2025. Ảnh: AP

Tác giả qua đó cảnh báo bóng đá có thể bị đẩy vào giai đoạn mới, nơi các giải quốc nội dần mất giá trị, nhường chỗ cho những sân chơi mới như FIFA Club World Cup phiên bản mở rộng lên 32 đội hay những giải đấu thương mại hóa cao độ.

Cuốn sách cũng tiết lộ rằng Hội đồng FIFA - cơ quan quyền lực nhất trong tổ chức này - không hề được thông báo trước về việc Ivanka Trump - con gái Tổng thống Mỹ Donald Trump - sẽ xuất hiện trong lễ bốc thăm Club World Cup tháng 12/2024. Sự kiện này càng dấy lên nghi ngại về mối quan hệ cá nhân giữa Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời đặt ra những mối lo ngại về tương lai của bóng đá hiện đại - nơi yếu tố thương mại, chính trị và toàn cầu hóa đang lấn át giá trị thể thao thuần túy.

Hồng Duy (theo Independent)