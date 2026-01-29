Rapper 'Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì' cưới

Hà NộiPhúc Du - rapper của bản hit "Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì" - tổ chức hôn lễ với bạn gái quen bảy năm.

Đám cưới Phúc Du diễn ra trưa 29/1 theo hình thức ấm cúng, chỉ có người thân và một số bạn bè thân thiết tham dự. Anh kín tiếng về chuyện tình cảm từ khi nổi tiếng đến nay.

Phúc Du và bạn đời cắt bánh cưới.

Trên lễ đường, anh hát Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mỳ tặng cô dâu và khách mời. Các câu rap "Hãy để con trai bà bán bánh bánh bánh mì. Lo lo lo cho em. Đừng lo lo lo lo gì. Ngoài lo lo lo lo ve" được Phúc Du thể hiện với phong cách đáng yêu trong tiếng reo hò của quan khách.

Rapper Phúc Du hát 'Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mỳ' tại đám cưới Rapper Phúc Du hát tại đám cưới. Video: Promes Center Official

Khi đăng tải ảnh cưới, Phúc Du nói: "Bảy năm chúng ta làm bạn, rồi làm người thương. Hôm nay đã đến lúc hai ta làm bạn đời". Theo chia sẻ của êkíp, bà xã cùng tuổi với rapper, quen nhau từ thời đi học.

Ảnh cưới của rapper Phúc Du.

Phúc Du tên thật Trương Anh Phúc, 30 tuổi, quê Hà Nội, cựu thành viên của nhóm 1337 Battle. Anh nổi bật trong giới underground với khả năng viết rap cảm xúc. Phúc Du được nhận xét có thế mạnh về cách chơi chữ, chất giọng trầm ấm. Anh từng tham gia nhiều cuộc thi rap, đoạt quán quân Beck's Stage Battle Rap hạng mục No Beat năm 2019.

MV "Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì" MV "Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì" của Phúc Du, hiện hút 31 triệu view trên YouTube.

Anh có nhiều ca khúc được khán giả yêu thích, trong đó nổi bật là Yêu anh đi, mẹ anh bán bánh mì, ra mắt năm 2023. Phúc Du viết ca khúc dựa trên hình ảnh mẹ - người nuôi lớn anh nhờ một xe bán bánh mì. Ca từ giản dị, flow (nhịp điệu) cuốn hút, thông điệp chạm tới cảm xúc đưa nhạc phẩm nhanh chóng đạt triệu view, lan tỏa trên nhiều nền tảng.

Ngoài ra, khán giả nhớ đến anh qua các hit như Anh không thề gì đâu anh làm, Để cho anh cưa hay lần hợp tác Bích Phương trong Đi đu đưa đi, Từ chối nhẹ nhàng thôi.

Năm 2025, Phúc Du tham gia Anh trai say hi, có nhiều tiết mục gây chú ý như Người yêu chưa sinh ra, Thoát ra khỏi em, Em đã chờ anh bao lâu. Không vào đến chung kết nhưng qua show, anh cho biết có cơ hội bộc lộ tính cách, gần gũi hơn với fan.

Tân Cao

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp