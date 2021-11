Rạp phim sẵn sàng mở lại

TP HCMBHD cho nhân viên vệ sinh sáu cụm rạp, Lotte lên kế hoạch phát hành các bom tấn "Black Widow", "Suicide Squad".

Theo quy định tạm thời các biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19 trên địa bàn" do TP HCM ban hành ngày 16/11, rạp phim được phép hoạt động trở lại theo vùng cấp độ dịch. Với cấp độ 1 (vùng xanh), rạp hoạt động tối đa 100% công suất nếu tuân thủ Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch của thành phố. Cấp độ 2 (vùng vàng) và cấp độ 3 (vùng cam) sẽ hoạt động tối đa công suất lần lượt 50%, 25%.

Sáng 17/11, các đơn vị BHD, Lotte cho nhân viên vệ sinh các rạp, khử khuẩn, khởi động lại máy móc, chuẩn bị các loại hàng hóa, thiết bị phòng chống dịch, tuyển dụng nhân viên... để đón khán giả ngày 19/11. Anh Lê Hoàng Minh, giám đốc marketing BHD cho biết sáu hệ thống rạp tại TP HCM đều đủ điều kiện trở lại, trong đó bốn rạp có thể hoạt động tối đa, hai rạp hoạt động công suất 50%.

Trên Facebook các rạp phim nhanh chóng cập nhật thông tin mở cửa, đăng trailer nhiều bom tấn kèm thời gian phát hành. Facebook của BHD chia sẻ dòng cảm xúc "mừng rơi nước mắt", tối 16/11. Anh Hoàng Minh nói: "Chúng tôi nhận về nhiều phản hồi tích cực, lượt thích và chia sẻ trên fanapge tăng đáng kể, cho thấy khán giả đang mong chờ điều này rất lâu. Đây là tín hiệu vui cho các nhà sản xuất, nhà phát hành phim. Cùng đó, chúng tôi đã có cuộc họp với các nhà sản xuất để đưa ra lịch chiếu, dự kiến công bố vào ngày 18/11".

Vào 20h ngày 19/11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP HCM phối hợp tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh do Covid-19. Đại diện các rạp cho biết xem xét, cân nhắc lịch chiếu vào khung giờ này. Các rạp của BHD không bán vé suất chiếu từ 20h đến 21h. Ở sảnh sẽ giảm bớt đèn, không phát nhạc, các màn hình bên ngoài rạp sẽ chiếu video tưởng nhớ. Đại diện nhà phát hành Lotte cho biết sẽ điều chỉnh hoạt động để phù hợp không khí buổi tưởng niệm.

Nhân viên một rạp phim vệ sinh để đón khách trở lại hồi tháng 5 năm ngoái. Ảnh: Quỳnh Trần

Đại diện các rạp cho biết đang chọn lọc, sắp xếp phim để phát hành. Đại diện CJ HK nhìn nhận với nhiều bom tấn như hiện tại, lịch chiếu trở nên chật chội, cuộc cạnh tranh sẽ khó khăn hơn. Đơn vị đang phải cân nhắc từng phim để không bị chồng chéo, nhằm đạt hiệu quả tốt nhất.

Các đơn vị ưu tiên phát hành lại những phim đang chiếu trước đây nhưng ngưng vì dịch, như Thiên thần hộ mệnh. Chị Dương Hải Yến, đại diện CJ HK Entertainment, cho biết trong tháng 11 và 12 đơn vị dự kiến có ba phim ngoại ra rạp, trong đó The Medium phát hành ngày 19/11, hai phim khác thuộc thể loại hành động và hài - gia đình đang chốt ngày. Về phim Việt, Bẫy ngọt ngào sau khi bị hoãn hiện công bố thời gian phát hành mới vào ngày 31/12, còn Đêm tối rực rỡ lùi đến đầu năm sau.

BHD chiếu song song các bom tấn đã ra mắt ở nước ngoài thời gian qua như Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, No Time to Die... cùng một số phim Việt trong nước như Lật mặt: 48h, Thiên thần hộ mệnh... Họ đang xem xét tình hình ở từng vùng cấp độ để sắp lịch chiếu, lượng ghế trong rạp theo đúng quy định giãn cách. Lotte và Galaxy cùng phát hành tác phẩm đang được chờ đợi Black Widow ngay khi mở cửa ngày 19/11. Một bom tấn khác là Spider-Man: No way home được Galaxy cập nhật lịch dự kiến khởi chiếu vào 17/12.

Ngoài việc lên lịch phát hành phim, một số nhà phát hành như CJ HK còn đẩy nhanh tiến độ sản xuất dự án phim Việt bị ngừng vì dịch, hy vọng kịp giới thiệu vào đầu năm 2022.

Trailer "Black Widow" Trailer "Black Widow". Video: Disney.

BHD nhìn nhận thời điểm mở cửa rơi vào cuối tuần, sắp sửa lễ Giáng sinh nên mong chờ khán giả đến rạp đông. Anh Hoàng Minh nói: "Năm ngoái cũng vào đợt mở cửa sau dịch, trong hai tuần đầu khán giả còn dè dặt ra rạp nhưng chỉ sau một tháng độ tăng trưởng đã gấp đôi. Năm nay số lượng phim hay dồi dào hơn, chúng tôi mong chờ một sự bùng nổ".

Trước đó, nhiều đơn vị phát hành phim kêu cứu vì thua lỗ hàng chục tỷ đồng, doanh thu gần như bằng không do dịch kéo dài. Khi hoạt động trở lại, các nhà phát hành mong sớm vực dậy được không khí, bù đắp thiệt hại.

Mở cửa giữa bối cảnh dịch chưa chấm dứt, các nhà phát hành cho biết tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Phía BHD vẫn chưa an tâm, sợ các vùng chuyển từ xanh lên vàng hoặc cam ảnh hưởng lớn đến sự vận hành của rạp. Thêm vào đó, tâm lý lo sợ dịch bệnh khiến khán giả dè dặt ra rạp trong vài tuần đầu.

Nhân viên mang khẩu trang, găng tay, thiết bị bảo hộ, hướng dẫn khách vào rạp xem phim ở TP HCM hồi tháng 5 năm ngoái. Ảnh: Quỳnh Trần.

Các rạp tiếp tục áp dụng 5K để phòng dịch theo quy định của Bộ Y tế. Các nhân viên thực hiện đo thân nhiệt, xịt khuẩn tay cho khán giả trước khi vào rạp. Họ được trang bị bao tay, khẩu trang, kính chống giọt bắn... khi tiếp xúc. Chị Hải Yến nói: "Chúng tôi muốn khán giả yên tâm ra rạp thưởng thức phim. Hiện các rạp đều triển khai biện pháp phòng chống dịch theo quy định, nhân viên đều đã được tiêm vaccine, ghế ngồi cũng được giãn cách... Mỗi khán giả cũng cần nghiêm túc chống dịch để xem phim ngoài rạp được an toàn nhất".

Trước đó, ngày 3/5, do Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND TP HCM ra quyết định ngưng nhiều dịch vụ giải trí, trong đó có rạp phim. Sáu tháng đóng cửa là thời gian lâu nhất từ khi xuất hiện đại dịch, gây khó khăn cho các nhà phát hành, nhà sản xuất phim.

Tân Cao