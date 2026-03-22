Rao bán 'suất ngoại giao' nhà ở xã hội trên Facebook, hai người bị phạt

Hà NộiCông an cho rằng hai người đăng lên Facebook rao bán "suất ngoại giao, nội bộ, mua sớm" các dự án nhà ở xã hội là thông tin sai sự thật.

Ngày 22/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa xử phạt 2 người ở Hà Nội mỗi người 7,5 triệu đồng về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo điểm a khoản 1 điều 101 Nghị định 15/2020.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, công an phát hiện một số tài khoản Facebook đăng tải các bài viết đề cập đến nội dung chuyển nhượng, rao bán "suất ngoại giao, nội bộ, mua sớm" các căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội. Qua xác minh, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội đều khẳng định không rao bán, chuyển nhượng sớm.

Chủ đầu tư cũng không thực hiện bất kỳ hợp đồng giao dịch dân sự, ủy quyền, ủy thác nào về việc rao bán, chuyển nhượng các căn hộ thuộc dự án, cho các cá nhân, tổ chức kinh doanh. Việc một số người đăng lên Facebook rao bán, khẳng định chắc chắn suất mua sớm, ngoại giao là sai sự thật.

Qua sự việc này, công an khuyến cáo khi tìm hiểu về nhà ở xã hội không nên tin vào các bài quảng cáo bán "suất nội bộ" hoặc "bao làm hồ sơ", "bao đậu nhà ở xã hội". Mọi người không chuyển tiền đặt cọc, giữ chỗ cho các cá nhân, tổ chức không rõ ràng. Khi tìm hiểu thông tin về nhà ở xã hội cần từ cơ quan chức năng hoặc chủ đầu tư chính thức.

Thông tin sai sự thật đăng tải lên Facebook. Ảnh: Công an cung cấp

Vừa qua liên tiếp xảy ra các vụ án sai phạm về mua bán, làm hồ sơ nhà ở xã hội. Mới đây nhất, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, các nghi phạm đã chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng.

Theo Luật Nhà ở 2023, nhà ở xã hội là loại nhà có sự hỗ trợ của Nhà nước dành cho các trường hợp thuộc diện được hưởng chính sách. Mục tiêu là cung cấp nhà ở giá phù hợp cho nhóm ưu tiên. So với nhà thương mại cùng phân khúc, cùng khu vực, nhà ở xã hội có giá thấp hơn, phải bán đúng đối tượng và chỉ được chuyển nhượng sau 5 năm kể từ thời điểm bàn giao.

Các nhóm được mua gồm người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; hộ nghèo, cận nghèo ở nông thôn; hộ gia đình bị ảnh hưởng thiên tai; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại đô thị...

Theo Bộ Xây dựng, cả nước đang triển khai 737 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 701.000 căn, tương đương khoảng 70% mục tiêu của đề án phát triển một triệu căn. Riêng tháng 2, các địa phương đã khởi công thêm 28 dự án với khoảng 20.000 căn hộ.

Phạm Dự