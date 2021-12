Rắn xâm hại sắp xóa sổ hết bò sát trên đảo Tây Ban Nha

Rắn vua Tây Ban Nha trở thành hung thần chuyên ăn thịt bò sát khi được đưa tới đảo Gran Canaria thuộc quần đảo Canary.

Rắn vua California không đe dọa còn người. Ảnh: Wikimedia

Các chuyên gia đến từ Tổ chức nghiên cứu tiến hóa và sinh thái đảo thuộc Viện sản phẩm tự nhiên và sinh học nông nghiệp Tây Ban Nha phát hiện một loài rắn xâm hại đã tiêu diệt gần hết mọi loài bò sát bản xứ trên đảo Gran Canaria. Trong nghiên cứu công bố hôm 6/12 trên tạp chí Proceedings of the Royal Society B, Julien Piquet và Marta López-Darias so sánh môi trường bị ảnh hưởng bởi việc du nhập rắn xâm hại và môi trường không có loài rắn này.

Năm 1998, rắn vua California được đưa tới đảo Gran Canaria. Sau này, một số con xổng chuồng hoặc chủ nuôi thả đi. Từ đó, những con rắn này giao phối, sinh sản và xâm chiếm hòn đảo. Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học tìm hiểu về tác động của rắn vua đối với quần thể bò sát ở hòn đảo.

Rắn vua California phân bố tự nhiên ở miền tây Mỹ và Mexico. Chúng không có nọc độc, cơ thể nhiều màu sắc và có thể dài tới 150 cm. Rắn vua thường hoạt động vào ban ngày nhưng chúng có thể chuyển sang ban đêm trong một số trường hợp khi nhiệt độ tăng cao. Thức ăn của chúng bao gồm chim, chuột, động vật lưỡng cư và bò sát. Rắn vua vô hại đối với con người dù đôi khi chúng vẫn cắn người. Do là vật nuôi phổ biến, chúng được vận chuyển tới nhiều nơi trên thế giới.

Nhóm nghiên cứu ghi nhận quần thể bò sát ở Gran Canaria, hòn đảo lớn thứ ba thuộc quần đảo Canary, đang giảm dần. Để tìm hiểu liệu điều đó có liên quan tới rắn vua California hay không, họ tiến hành khảo sát số lượng bò sát ở Gran Canaria và những hòn đảo lân cận chưa có rắn xâm hại. Họ phát hiện số lượng bò sát khổng lồ ở Gran Canaria thấp hơn 90%, thằn lằn bóng giảm 80% và tắc kè giảm 50%. Phát hiện cho thấy rắn xâm hại có thể gây ra tác động lớn tới mức nào. Kết quả nghiên cứu cũng tầm quan trọng của việc quản lý du nhập loài xâm hại, đặc biệt ở nơi có hệ sinh thái nhạy cảm như các hòn đảo.

An Khang (Theo Phys.org)