Rắn non di chuyển đuôi giống như cách rắn trưởng thành dùng đuôi giả làm sâu để dụ con mồi tới gần và tấn công.

Rắn hổ ma học săn mồi từ trong bụng mẹ Rắn hổ ma non cử động đuôi trong bụng mẹ. Video: Bảo tàng sa mạc Chiricahua

Các nhà nghiên cứu đến từ Bảo tàng sa mạc Chiricahua ở New Mexico quan sát phôi thai rắn hổ ma di chuyển đuôi trong hành vi có tên "caudal luring". Đây là chiến thuật một số loài rắn sử dụng để thu hút con mồi. Con mồi thường nhầm chuyển động đuôi của rắn với sâu hoặc động vật khác. Khi con mồi đến gần con rắn, nó sẽ lao đến và tấn công. Không phải mọi loài rắn đều sử dụng chiến thuật này, nhưng rắn hổ ma, một thành viên trong họ rắn lục, áp dụng chiến thuật không lâu sau khi sinh. Tuy nhiên, phát hiện công bố trên tạp chí Open Science by the Royal Society cho thấy con rắn bắt đầu học hỏi chiến thuật săn mồi ngay cả trước khi chúng chào đời.

Đây là lần đầu tiên nhóm nghiên cứu quan sát hành vi trong bụng mẹ ở rắn hổ ma. "Chuyển động trong bụng mẹ ở người và động vật có xương sống khác rất quan trọng đối với sự phát triển cơ xương và hệ cảm giác vận động. Hành vi trong phôi thai mà chúng tôi mô tả ở rắn hổ ma và có thể ở cả các loài rắn khác, rất quan trọng, ảnh hưởng tới sinh tồn đầu đời và sự khỏe mạnh về sau", nhóm tác giả nghiên cứu cho biết.

Sau khi tình cờ quan sát hành vi ở một con rắn mang thai, nhóm nghiên cứu tìm hiểu kỹ hơn và sử dụng siêu âm để đánh giá 18 con rắn hổ ma mang thai ở cuối thai kỳ khác. Trong quá trình đánh giá, họ phát hiện 11 phôi thai rắn di chuyển đuôi theo kiểu "caudal luring". Sử dụng cùng phương pháp, các nhà nghiên cứu kiểm tra hành vi trên ở hai loài rắn đuôi chuông không dùng chiến thuật "caudal luring" và không phôi thai nào cử động đuôi như vậy.

Do nghiên cứu dựa trên tập mẫu rất nhỏ, nhóm nghiên cứu sẽ cần tìm hiểu sâu hơn để xác định cử động đuôi có xảy ra ở những loài không dùng chiến thuật "caudal lure" hay không. Tuy nhiên, đối với rắn hổ ma, đây là dấu hiệu phát triển thiết yếu cho hành vi săn mồi. Khi phôi thai vẫn đang phát triển, hệ thống cơ và thần kinh vận động đã chuẩn bị sẵn sàng cho hoạt động kiếm ăn quan trọng sau sinh.

An Khang (Theo Newsweek)