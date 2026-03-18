Rakitic: 'Barca thời tôi lẽ ra phải giành thêm ba Champions League'

- Anh hiện là Giám đốc thể thao của CLB Hajduk Split. Đội giờ có "viên ngọc thô" người Croatia nào mà Barca nên để mắt tới không? Một "Rakitic mới" hay một "Modric mới" chẳng hạn? Anh có đang "giấu" cái tên nào không?
- Thú thật, đầu tiên tôi cảm thấy rất hào hứng với vai trò mới tại đây. Đặc biệt là vì Hajduk là CLB có truyền thống lâu đời trong việc sản sinh ra những tài năng trẻ xuất chúng. Tôi thực sự yêu thích việc được dìu dắt và giúp đỡ các cầu thủ trẻ. Chúng tôi còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng lẫn tài chính, nhưng tài năng thì luôn dồi dào. Tôi tin chắc sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ thấy họ tỏa sáng ở những sân khấu lớn nhất.
Phải kể đến Luka Vuskovic, hiện khoác áo Hamburg ở Bundesliga. Cậu ấy là "gà nhà" của chúng tôi, trưởng thành từ lò Hajduk và vừa rời đi năm ngoái. Đây chắc chắn sẽ là cầu thủ vươn tới đỉnh cao trong tương lai gần.
- Vuskovic có vẻ là một "trung vệ thép". Tôi nghĩ cùng Josko Gvardiol, cậu ấy chính là tương lai hàng thủ của tuyển Croatia. Các anh bán cậu ấy với giá chỉ khoảng 13 triệu USD, Tottenham chiêu mộ và cho Hamburg mượn mùa này. 13 triệu đó có vẻ vẫn còn quá rẻ vì cậu ấy đang chơi ấn tượng tại Đức?
- Đúng thế, nhưng đó đã là kỷ lục của Hajduk. Giờ mức giá đó có vẻ hơi thấp vì cậu ấy vừa được bầu làm cầu thủ hay nhất lượt đi của Bundesliga. Không chỉ chơi tốt, Vuskovic còn bùng nổ mạnh mẽ ở mọi phương diện. Đây là cái tên cần phải lưu tâm vì cậu ấy hội tụ đủ tài năng, bản lĩnh và có sự hậu thuẫn từ gia đình, để có thể xây dựng một sự nghiệp lẫy lừng nhất. Tại Croatia hiện nay, với Gvardiol và Vuskovic, chúng tôi có thể hoàn toàn yên tâm về vị trí trung vệ trong tương lai. Cậu ấy rất có tiềm năng cho kỳ World Cup 2026 tới.
- Điều gì ở con người vùng Balkan nói chung và Croatia nói riêng với chỉ 4 triệu dân, làm họ trở nên đặc biệt vậy? Cái "gene chiến thắng" ấy từ đâu mà có?
- Thật khó để định nghĩa chính xác chúng tôi có bí quyết gì. Tôi nghĩ đơn giản đó là tình yêu mãnh liệt với thể thao, tính ganh đua và khao khát luôn muốn vươn xa hơn nữa, luôn nỗ lực vượt qua mọi giới hạn của bản thân. Tôi tin rằng nếu bạn làm điều gì đó bằng tất cả tình yêu, bằng cả trái tim, và thực sự tận hiến cho nó, bạn có thể đạt được tất cả. Không quan trọng bạn đến từ một quốc gia 4 triệu hay 40 triệu dân. Đó là thứ ADN bản sắc, và trên hết là niềm tự hào dân tộc vô bờ bến của chúng tôi. Tất cả những yếu tố đó hội tụ để đưa chúng tôi lên đỉnh cao thế giới.
- Anh đã chơi 310 trận và giành 13 danh hiệu qua 6 mùa với Barca, và là một trong những ngoại binh hay nhất lịch sử CLB. Giờ nhìn lại, anh thấy sao về tầm vóc về thành tựu của mình ở Camp Nou?
- Thú thực là đến bây giờ, khi thời gian trôi qua và có độ lùi nhất định, người ta mới thực sự cảm nhận được những gì mình từng đạt được và vị thế thực sự của nơi mình từng thuộc về. Lòng tôi tràn đầy tự hào, nhưng cũng thật đáng tiếc bởi đôi khi chúng ta phải mất một thời gian dài mới thực sự nhận ra giá trị của những gì mình có.
Đó là điều tôi vẫn thường tự nhủ. Có lẽ trong suốt thời gian đứng trên đỉnh cao ấy, chúng tôi đã không dành trọn sự tập trung hay tâm huyết cần thiết cho những gì mình đang sở hữu. Thời gian trôi đi quá nhanh, và tôi tin rằng mình cũng như bất kỳ ai khác, đều khao khát có thể quay ngược kim đồng hồ để tiếp tục sống trong những khoảnh khắc đó.
Tôi thực sự đã tận hưởng hành trình ấy một cách trọn vẹn. Nhưng tôi vẫn cảm thấy nuối tiếc khi nhìn lại con số 13 danh hiệu. Nói là "chỉ có" thì hơi quá, nhưng lẽ ra chúng tôi phải giành được nhiều hơn thế. Với chất lượng đội hình khi đó, chúng tôi hoàn toàn có thể làm tốt hơn nữa. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy hài lòng với quãng thời gian khoác áo Barca, và chắc chắn những kỷ niệm đó sẽ theo tôi suốt cuộc đời. Tôi cũng vài lần xem lại bàn thắng mình đã ghi trong trận chung kết Champions League gần nhất mà Barca vô địch tại Berlin.
- Đã 12 năm trôi qua từ lần gần nhất Barca vô địch Champions League và trận chung kết mà anh ghi bàn. Đó là khoảng thời gian quá dài mà Barca không thể chạm tay vào chiếc cúp tai voi.
- Đó chính xác là những gì tôi muốn nói. Tôi đã nhắc lại điều này nhiều lần với tất cả sự tôn trọng. Tôi tin rằng thế hệ của mình đã để vinh quang tuột khỏi tầm tay quá dễ dàng. Quá dễ dàng, bởi chúng tôi không chỉ có chất lượng cá nhân, mà còn có một đội hình gắn kết, một môi trường hoàn hảo và mọi yếu tố cần thiết để chiến thắng. Trong 6 năm tôi ở đó, lẽ ra chúng tôi phải giành thêm ít nhất hai hoặc ba chức vô địch Champions League nữa. Chính vì thế tôi mới nói đây là một niềm đau. Giờ đây khi năm tháng qua đi, mỗi khi trò chuyện với những đồng đội cũ từ thời kỳ đó, chúng tôi lại thốt lên rằng: "Thật đáng tiếc, thật quá đáng tiếc".
Nếu bây giờ chúng tôi được sát cánh bên nhau một lần nữa, những thất bại đó sẽ không xảy ra. Thật trớ trêu là luôn phải mất một thời gian đủ lâu để người ta nhìn lại và nói: "Nhìn xem, lẽ ra chúng ta nên làm thế này". Và tôi thực sự hy vọng đội bóng sẽ làm được điều đó trong năm nay, để chúng ta không còn phải hoài niệm mãi về Berlin hay thế hệ năm ấy nữa, mà sẽ bắt đầu nói về thế hệ của hiện tại.
- Khi anh nói "để vinh quang tuột khỏi tầm tay", ý anh thực sự là gì?
- Đơn giản là tôi nghĩ chúng tôi đã thỏa mãn quá sớm. Cảm giác no nê danh hiệu đến quá nhanh. Ở cấp độ tinh hoa, nếu bạn lơi lỏng dù chỉ một chút, những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng sẽ hóa thành khổng lồ. Và tôi tin rằng bóng đá đơn giản là đã trừng phạt chúng tôi vì điều đó.
Không phải chúng tôi đã làm điều gì đó sai trái cụ thể, mà chỉ là việc để những chi tiết nhỏ trôi qua, không dành đủ sự chú ý hay coi trọng đúng mức cho chúng. Ở đẳng cấp cao nhất, bạn sẽ phải trả giá đắt cho điều đó. Sau khi vô địch Champions League 2015, chúng ta có mùa 2016-2017 lội ngược dòng thần thánh trước PSG dù để thua 0-4 trên sân khách. Nhưng vào tứ kết thì lại tiếp tục thua 0-3 tại Turin của Juventus. Cảm giác như lúc đó đội bóng đã đánh mất khát khao, tôi cũng không rõ nữa.
- Không khí trong phòng thay đồ sau khi vừa vô địch Champions League năm 2015 thế nào?
- Tôi nghĩ sau đó, giữa các cầu thủ với nhau, chúng tôi ngồi lại và nói: "Nào, tiếp tục thôi, chúng ta muốn nhiều hơn nữa". Nhưng nói "muốn" không thôi là chưa đủ. Bạn phải hành động, và chúng tôi đã bỏ qua những chi tiết nhỏ. Bởi về sau, thật không bình thường khi chúng tôi có một trận đấu bạc nhược như năm 2017 ở Paris, rồi chỉ vài tuần sau, kịch bản tương tự lặp lại ở Turin. Điều đó thật phi lý, nhất là khi chúng tôi luôn được đánh giá là ứng cử viên số một trong mọi cặp đấu.
Nhưng đó là bóng đá, nó sẽ trừng phạt bạn. Như cái cách chúng tôi bị Atletico Madrid loại ở tứ kết Champions League mùa 2015-2016, rồi những gì xảy ra trước Roma ở tứ kết mùa 2017-2018 và trước Liverpool ở bán kết mùa 2018-2019. Tất cả những chi tiết nhỏ đó gộp lại khiến bạn phải thốt lên: "Bóng đá thật nghiệt ngã". Nếu bạn không thực sự chú trọng đến tiểu tiết cuối cùng, và tôi nhấn mạnh là đến tận cùng, dù chỉ là một tình huống ném biên nhỏ nhặt, hoặc nếu bạn không duy trì được bầu không khí như mùa ở Berlin, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Cả những ồn ào xung quanh CLB nữa, mọi thứ đều phải vận hành trơn tru. Khi mọi khâu trong bộ máy đều hoạt động tốt, có thể bạn không phải là người giỏi nhất, nhưng bạn vẫn sẽ đạt được mục tiêu. Tôi nhớ rất rõ trong mùa ở Berlin, toàn đội chỉ muốn được ra sân mãi thôi. Chúng tôi không muốn đi nghỉ hè, không muốn dừng lại, chúng tôi khao khát chinh phục nhiều hơn nữa. Nhưng khát khao và bầu không khí đó, tôi ước gì chúng tôi có thể duy trì được ở những mùa tiếp theo. Đáng buồn là nó cứ mai một dần.
- Năm 2015 cũng là thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Chủ tịch ngay sau cú ăn ba. Cảm giác của một cầu thủ khi đứng giữa cuộc bầu cử tại Barca là như thế nào?
- Theo kinh nghiệm của tôi, bạn phải cố gắng không để nó ảnh hưởng đến mình. Hay nói đúng hơn là không được phép để nó ảnh hưởng. Bởi nhiệm vụ của chúng tôi là ở trên sân cỏ, với quả bóng. Chúng tôi cần sự tập trung tối đa. Ngay cả khi có sự thay đổi ở thượng tầng, điều đó cũng không nên tác động đến cầu thủ. Bạn cố gắng làm tốt việc của mình. Nhưng tất nhiên, khi đi dạo phố, người ta sẽ bàn tán với bạn. Khi đi siêu thị, họ cũng nói về nó. Ngay cả khi đưa con đi học, ai đó cũng sẽ nhắc tới.
Vì vậy, bạn không thể hoàn toàn tách biệt khỏi nó. Tuy nhiên, tôi tin điều quan trọng nhất là phải nỗ lực gạt bỏ những phiền nhiễu đó để tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn. Phần còn lại, chúng tôi đặt niềm tin vào các hội viên, bởi chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.
- Công việc của một Giám đốc Thể thao giờ thế nào?
- Quan trọng nhất là đừng bao giờ tắt máy. Vì điện thoại của anh sẽ đổ chuông liên tục đấy. Nhưng tôi chỉ xài một cái điện thoại thôi. Một cái là đủ mệt rồi, cứ tưởng tượng hai cái điện thoại thì sẽ còn thế nào.
- Anh tính thế nào tiếp theo với vị trí Giám đốc Thể thao? Anh thích làm việc trong văn phòng hay trực tiếp trên sân cỏ với tư cách HLV?
- Hiện tại tôi thích vai trò quản lý này hơn, vì trên hết là tôi vẫn được sát cánh cùng đội bóng trên sân. Phải khẳng định rằng, được làm cầu thủ là điều tuyệt vời nhất, không ai phải nghi ngờ điều đó cả. Nhưng tôi cũng thích công việc hiện tại vì có rất nhiều thứ để học hỏi và hoàn thiện. Tôi tin rằng những cựu cầu thủ như chúng tôi có thể đóng góp rất nhiều ý tưởng và cải thiện bộ phận quản lý thể thao. Bạn vẫn được gần các cầu thủ, gần phòng thay đồ và ban huấn luyện, đó là điều tôi thích. Còn việc trở thành HLV ngay lúc này thì câu trả lời của tôi là không.
- Khi được UEFA mời bốc thăm vòng 1/8 Champions League, anh bốc trúng lá thăm Newcastle cho Barca. Những quả bóng bốc thăm có bị "làm nóng" không, hay nhiệt độ đều như nhau?
- (Cười) Tất cả bóng như nhau hết, từ kích thước, độ nóng, lạnh... đều như một. Đó là một trải nghiệm không thể tin nổi. Tôi đã nói riêng với Giorgio Marchetti, người điều hành các buổi bốc thăm rất nhiều năm. Tôi bảo ông ấy rằng: "Cháu nhớ về Champions League là nhớ về chú. Từ khi còn là một đứa trẻ, cháu đã xem các buổi bốc thăm và luôn thấy chú ở đó".
Được đứng ở đây cùng ông ấy là một niềm tự hào. Thú thật là tôi đã khá lo lắng, vì tôi hiểu ý nghĩa của nó đối với các đội, với những người yêu bóng đá và yêu Champions League. Gánh vác trách nhiệm đó thật sự rất tuyệt. Một trải nghiệm khó quên. Tôi muốn chúc mừng Giorgio và đội ngũ của ông ấy, vì đó là một quy trình vận hành khủng khiếp. Sau đó, những phản ứng từ dư luận thường rất dữ dội. Tôi nghĩ đã có một vài cặp đấu rất thú vị.
- Lúc bốc thăm trúng Newcastle và Barca, phản ứng của anh là gì?
- Thú thật lúc ấy điều duy nhất tôi nghĩ là: "Làm ơn hãy mở được quả bóng này ra một cách suôn sẻ". Vì lúc đó tay tôi vừa mới bôi kem dưỡng xong, và trơn hết chỗ nói. Tôi đã suýt không mở được. Lúc đó, bạn chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ về các cặp đấu, bạn chỉ muốn làm tốt phần việc của mình thôi. Đó là một trách nhiệm rất lớn. Tôi đã chuẩn bị kỹ, biết rõ những đối thủ nào có thể gặp nhau, nhưng tại thời điểm đó, bạn chỉ muốn mọi thứ diễn ra chính xác và không có bất kỳ sự cố nào, để có thể thực sự tận hưởng trải nghiệm đó.
- Anh nghĩ sao về cơ hội vô địch Champions League của Barca năm nay?
- Tôi không muốn nói quá nhiều, vì năm ngoái tôi cũng đã rất tin tưởng nhưng cuối cùng mọi chuyện lại diễn ra không như ý. Quan trọng là chúng ta cần thấy sự cải thiện về nhịp độ và cường độ thi đấu của đội bóng, vốn đã bị giảm sút đôi chút thời gian qua. Tôi tin Barca sẽ bước vào những trận đấu quyết định tới đây với phong độ tốt nhất. Đừng tạo quá nhiều áp lực về việc chuyện gì sẽ xảy ra trong hai hay ba tháng tới, mà hãy chuẩn bị thật tốt. Gặp Newcastle sẽ rất khó khăn, nếu vượt qua, chúng ta sẽ tính tiếp từng bước một.
- Từng vô địch Champions League, anh thấy phẩm chất nào quan trọng nhất? Anh vừa nói về niềm tin và khát khao...
- Tôi luôn giữ một quan điểm. Hãy tận hưởng ngày hôm nay, ngay thời điểm này. Khi bạn bắt đầu nghĩ quá xa về tương lai, bạn sẽ tập trung vào hiện tại. Vì vậy, điều quan trọng nhất là tập trung tối đa vào những gì phải làm ngay lúc này, duy trì đẳng cấp cao nhất, và rồi những thành quả khác sẽ tự khắc đến. Bởi nếu bạn làm tốt, nếu bạn đắm mình vào cuộc chơi, bạn sẽ có thêm những cơ hội mới. Ngược lại, dù bạn có tài năng đến đâu, bóng đá luôn có quy luật đào thải nghiệt ngã. Nếu không nỗ lực, bạn sẽ bị trừng phạt và chẳng còn thời gian để sửa sai.
- Anh thấy sao về diện mạo của Barca hiện tại, với tư duy tấn công tổng lực từ Hansi Flick?
- Tôi tin mọi HLV đều có triết lý riêng, nhưng sau cùng, chính chất lượng nhân sự trong tay sẽ quyết định lối chơi. Bạn không thể triển khai lối đá tấn công áp đặt nếu không có những con người phù hợp. Hoặc ngược lại, bạn chẳng thể đá phòng ngự nếu đội hình sở hữu toàn những quân bài thiên về tấn công. Đó là thực tế mà chúng ta cần thấu hiểu.
Ngay từ đầu, sự giao thoa giữa kỷ luật thép của người Đức trong cách làm việc của Hansi đã hòa quyện hoàn hảo với bản sắc và tư duy chơi bóng của Barca. Bên cạnh đó, các cầu thủ tuyệt đối tin tưởng và cảm nhận được sự ủng hộ từ ông ấy. Mọi thứ đang vận hành trơn tru. Barca chơi bóng với sự tận hưởng, các cầu thủ trẻ không ngừng thăng tiến, và thật tuyệt khi thưởng thức một tập thể như vậy.
- Đâu là mẫu tiền vệ yêu thích của anh? Anh đánh giá thế nào về vị thế của Pedri, một "nghệ sĩ" tự do giữa kỷ nguyên bóng đá giàu thể lực, người vẫn đang chứng minh mình là một trong những cái tên hay nhất thế giới?
- Để xem liệu tôi có thuyết phục được Pedri về đầu quân cho Hajduk Split không nhé! (Cười) Nói một cách nghiêm túc, tôi nghĩ đó là sự tận hưởng. Các đội bóng lớn luôn cần những cá nhân khác biệt, những người có khả năng định đoạt trận đấu, và Pedri rõ ràng nằm trong số đó.
Tôi đặc biệt ấn tượng với những cầu thủ dám nhận trách nhiệm. Kiểu cầu thủ khiến đồng đội luôn tâm niệm rằng: "Nếu gặp khó khăn, hãy cứ đưa bóng cho cậu ấy". Pedri chính là người như vậy, một chàng trai hiểu tường tận trận đấu. Qua từng năm, cậu ấy càng trở nên sắc sảo và trực diện hơn. Những số liệu thống kê không biết nói dối, và cậu ấy đang không ngừng cải thiện các chỉ số đó.
Pedri là một mẫu cầu thủ khác biệt nhưng vẫn mang hơi thở hiện đại, đúng mẫu người mà các khán đài và người hâm mộ khao khát. Khi cậu ấy đạt trạng thái thăng hoa và tinh tế nhất, mọi thứ trên sân đều trở nên dễ dàng hơn. Điều đó là không thể bàn cãi.
- Nhưng nếu chỉ được chọn ký hợp đồng với một người, anh chọn Pedri hay Lamine Yamal?
- Đừng làm khó tôi như vậy chứ!
- Những gì Yamal làm được ở tuổi 18 không khiến anh kinh ngạc sao?
- Chính vì thế tôi mới nói rằng việc sở hữu những tài năng trẻ như vậy thật khó tin. Họ hiểu áp lực tại Barca là khổng lồ, nhưng thực tế, chúng ta nên đặt bao nhiêu áp lực lên vai một cậu bé 18, 19 tuổi? Cậu ấy cần được hạnh phúc, cần được tận hưởng. Đó là lý do tôi luôn nói. Hãy để cậu ấy nhảy múa, làm những gì mình thích và "phê" cùng bóng đá.
Áp lực sẽ tự tìm đến, cậu ấy đã lớn lên cùng nó rồi. Điều quan trọng nhất là được xem Yamal chơi bóng. Hy vọng cậu ấy vẫn giữ vững tâm thế này, không để những yếu tố bên ngoài làm thay đổi tư duy. Đó mới là điều then chốt, bởi tài năng thì cậu ấy có thừa. Giữ đôi chân trên mặt đất ở tuổi đôi mươi là một thử thách, và duy trì cơn khát vinh quang từ năm này qua năm khác mới là điều làm nên một sự nghiệp vĩ đại.
- Yamal thường được ví với Lionel Messi vì cái chân trái, dù tôi không biết anh có đồng tình không. Nếu thuận chân phải, hẳn người ta đã so sánh cậu ấy với Neymar vì phong cách có nét tương đồng.
- Cá nhân tôi không mặn mà với các phép so sánh. Như thế là vô nghĩa. Yamal phải là chính mình. Cậu ấy phải tự viết nên lịch sử của Yamal, thay vì trở thành bản sao của ai đó. Hãy cứ để cậu ấy đi trên con đường riêng. Nếu cậu ấy muốn nhảy múa ăn mừng, hãy cứ để cậu ấy làm. Với một chàng trai 18 tuổi, điều đó hoàn toàn có thể chấp nhận. Nhưng nếu Raphinha mà làm thế, tôi sẽ bảo: "Raphinha, cậu đang làm cái quái gì thế?" (Cười).
Yamal cần tiếp tục trưởng thành. Có Raphinha, Robert Lewandowski – những người đàn anh dày dạn kinh nghiệm – bên cạnh là chuyện quá tốt. Cậu ấy sẽ học hỏi được rất nhiều từ họ. Công việc của chúng ta chỉ là thưởng thức tài năng này. Bất kể bạn có là fan Barca hay không, xem Yamal thi đấu là một đặc ân khi bật TV lên. Cậu ấy làm những điều kỳ diệu theo cách của riêng mình. Nhưng điều tôi thích nhất là việc cậu ấy sẵn sàng lùi sâu tranh chấp, hỗ trợ phòng ngự. Đó mới là yếu tố giúp đội bóng trở nên mạnh mẽ.
- Trong phỏng vấn trên báo La Vanguardia hôm 8/3, Xavi tin rằng, đến giờ, Messi vẫn đủ đẳng cấp để thi đấu và cống hiến cho Barca. Anh thấy sao về quan điểm này?
- Tôi đang ngập đầu với cả nghìn công việc tại văn phòng. Nhưng nếu một người như Xavi đã nói vậy, thì chúng ta phải tin, bởi anh ấy hiểu bóng đá hơn bất kỳ ai.
Không chỉ dừng lại ở đẳng cấp chơi bóng của Leo hiện tại, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là niềm vui mà cậu ấy đang có. Niềm vui là một thứ gì đó vô cùng lớn. Việc hình bóng của cậu ấy vẫn luôn hiện hữu đậm nét trong tâm trí mọi người là điều truyền cảm hứng mạnh mẽ cho tất cả chúng ta.
Thật tiếc khi không được thấy Leo khoác trên mình màu áo Barca nữa. Dù là bây giờ hay cái khoảnh khắc cậu ấy rời sang Paris, tất cả chúng tôi đều đã sốc. Bởi với tôi, triết lý luôn là: Barca là Leo và Leo chính là Barca. Nhìn cậu ấy thi đấu quá lâu trong những màu áo khác, ít nhất thì bây giờ cậu ấy đã đi rất xa, sang tận Mỹ, nên chúng tôi không còn phải đối đầu với cậu ấy nữa (cười). Nhưng tôi nghĩ mọi người đều mong muốn được đắm chìm trong những bước chạy của Leo thêm nhiều năm nữa, vì bóng đá chắc chắn sẽ có một ranh giới rõ rệt. Đó là kỷ nguyên "có" và "không có" Messi.
- Thời còn ở Barca, anh từng nói hoàn toàn ý thức được việc mình phải làm việc, hy sinh trên sân để sau đó Messi định đoạt trận đấu.
- Đúng vậy, tôi tin rằng mỗi người đều có một vai trò riêng. Khi tất cả hiểu rõ vai trò của mình, đội bóng sẽ vận hành tốt nhất.
- Thời đó, khi được hỏi liệu Messi có "quyền lực" lắm không, anh trả lời theo cách ẩn dụ: "Hãy tưởng tượng có một chai nước trên bàn. Messi nhìn chai nước, rồi nhìn bạn, và bạn hiểu ngay rằng mình phải dọn chai nước đó đi".
- Mọi thứ phải vận hành như thế đấy. Đó là sự thấu hiểu và sợi dây liên kết vô hình tạo nên sức mạnh cho tập thể. Tôi luôn nói rằng không phải cứ tập hợp 10 cầu thủ giỏi nhất thế giới lại là bạn sẽ có đội bóng mạnh nhất đâu. Chắc chắn là không. Nếu ném 10 cá nhân xuất sắc đó vào cùng nhau, có khi họ chẳng thắng nổi ba trận liên tiếp. Nhưng khi bạn ghép những mảnh ghép phù hợp lại cạnh nhau, đội bóng sẽ trở nên bất khả chiến bại.
Đó là những gì chúng tôi từng có. Với tôi, mọi thứ rất rõ ràng. Khi nhận bóng, tôi đã biết đồng đội mình đang ở đâu, tôi biết rõ sự kết nối giữa mình với Sergio Busquets chẳng hạn. Chính những điều như vậy đã làm nên một tập thể Barca cực mạnh.
Hoàng Thông dịch