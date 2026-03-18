Rakitic: 'Barca thời tôi lẽ ra phải giành thêm ba Champions League'

Trả lời phỏng vấn kênh radio Catalonia Cadena SER, cựu tiền vệ Croatia Ivan Rakitic nhìn lại thời kỳ vàng son của Barca, tiếc nuối về những cơ hội bị bỏ lỡ ở Champions League và phân tích tình hình hiện tại của thầy trò Hansi Flick.

- Anh hiện là Giám đốc thể thao của CLB Hajduk Split. Đội giờ có "viên ngọc thô" người Croatia nào mà Barca nên để mắt tới không? Một "Rakitic mới" hay một "Modric mới" chẳng hạn? Anh có đang "giấu" cái tên nào không?

- Thú thật, đầu tiên tôi cảm thấy rất hào hứng với vai trò mới tại đây. Đặc biệt là vì Hajduk là CLB có truyền thống lâu đời trong việc sản sinh ra những tài năng trẻ xuất chúng. Tôi thực sự yêu thích việc được dìu dắt và giúp đỡ các cầu thủ trẻ. Chúng tôi còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng lẫn tài chính, nhưng tài năng thì luôn dồi dào. Tôi tin chắc sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ thấy họ tỏa sáng ở những sân khấu lớn nhất.

Phải kể đến Luka Vuskovic, hiện khoác áo Hamburg ở Bundesliga. Cậu ấy là "gà nhà" của chúng tôi, trưởng thành từ lò Hajduk và vừa rời đi năm ngoái. Đây chắc chắn sẽ là cầu thủ vươn tới đỉnh cao trong tương lai gần.

- Vuskovic có vẻ là một "trung vệ thép". Tôi nghĩ cùng Josko Gvardiol, cậu ấy chính là tương lai hàng thủ của tuyển Croatia. Các anh bán cậu ấy với giá chỉ khoảng 13 triệu USD, Tottenham chiêu mộ và cho Hamburg mượn mùa này. 13 triệu đó có vẻ vẫn còn quá rẻ vì cậu ấy đang chơi ấn tượng tại Đức?

- Đúng thế, nhưng đó đã là kỷ lục của Hajduk. Giờ mức giá đó có vẻ hơi thấp vì cậu ấy vừa được bầu làm cầu thủ hay nhất lượt đi của Bundesliga. Không chỉ chơi tốt, Vuskovic còn bùng nổ mạnh mẽ ở mọi phương diện. Đây là cái tên cần phải lưu tâm vì cậu ấy hội tụ đủ tài năng, bản lĩnh và có sự hậu thuẫn từ gia đình, để có thể xây dựng một sự nghiệp lẫy lừng nhất. Tại Croatia hiện nay, với Gvardiol và Vuskovic, chúng tôi có thể hoàn toàn yên tâm về vị trí trung vệ trong tương lai. Cậu ấy rất có tiềm năng cho kỳ World Cup 2026 tới.

- Điều gì ở con người vùng Balkan nói chung và Croatia nói riêng với chỉ 4 triệu dân, làm họ trở nên đặc biệt vậy? Cái "gene chiến thắng" ấy từ đâu mà có?

- Thật khó để định nghĩa chính xác chúng tôi có bí quyết gì. Tôi nghĩ đơn giản đó là tình yêu mãnh liệt với thể thao, tính ganh đua và khao khát luôn muốn vươn xa hơn nữa, luôn nỗ lực vượt qua mọi giới hạn của bản thân. Tôi tin rằng nếu bạn làm điều gì đó bằng tất cả tình yêu, bằng cả trái tim, và thực sự tận hiến cho nó, bạn có thể đạt được tất cả. Không quan trọng bạn đến từ một quốc gia 4 triệu hay 40 triệu dân. Đó là thứ ADN bản sắc, và trên hết là niềm tự hào dân tộc vô bờ bến của chúng tôi. Tất cả những yếu tố đó hội tụ để đưa chúng tôi lên đỉnh cao thế giới.

- Anh đã chơi 310 trận và giành 13 danh hiệu qua 6 mùa với Barca, và là một trong những ngoại binh hay nhất lịch sử CLB. Giờ nhìn lại, anh thấy sao về tầm vóc về thành tựu của mình ở Camp Nou?

- Thú thực là đến bây giờ, khi thời gian trôi qua và có độ lùi nhất định, người ta mới thực sự cảm nhận được những gì mình từng đạt được và vị thế thực sự của nơi mình từng thuộc về. Lòng tôi tràn đầy tự hào, nhưng cũng thật đáng tiếc bởi đôi khi chúng ta phải mất một thời gian dài mới thực sự nhận ra giá trị của những gì mình có.

Bộ sưu tập 13 danh hiệu Rakitic giành được cùng Barca. Ảnh: FC Barcelona

Đó là điều tôi vẫn thường tự nhủ. Có lẽ trong suốt thời gian đứng trên đỉnh cao ấy, chúng tôi đã không dành trọn sự tập trung hay tâm huyết cần thiết cho những gì mình đang sở hữu. Thời gian trôi đi quá nhanh, và tôi tin rằng mình cũng như bất kỳ ai khác, đều khao khát có thể quay ngược kim đồng hồ để tiếp tục sống trong những khoảnh khắc đó.

Tôi thực sự đã tận hưởng hành trình ấy một cách trọn vẹn. Nhưng tôi vẫn cảm thấy nuối tiếc khi nhìn lại con số 13 danh hiệu. Nói là "chỉ có" thì hơi quá, nhưng lẽ ra chúng tôi phải giành được nhiều hơn thế. Với chất lượng đội hình khi đó, chúng tôi hoàn toàn có thể làm tốt hơn nữa. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy hài lòng với quãng thời gian khoác áo Barca, và chắc chắn những kỷ niệm đó sẽ theo tôi suốt cuộc đời. Tôi cũng vài lần xem lại bàn thắng mình đã ghi trong trận chung kết Champions League gần nhất mà Barca vô địch tại Berlin.

- Đã 12 năm trôi qua từ lần gần nhất Barca vô địch Champions League và trận chung kết mà anh ghi bàn. Đó là khoảng thời gian quá dài mà Barca không thể chạm tay vào chiếc cúp tai voi.

- Đó chính xác là những gì tôi muốn nói. Tôi đã nhắc lại điều này nhiều lần với tất cả sự tôn trọng. Tôi tin rằng thế hệ của mình đã để vinh quang tuột khỏi tầm tay quá dễ dàng. Quá dễ dàng, bởi chúng tôi không chỉ có chất lượng cá nhân, mà còn có một đội hình gắn kết, một môi trường hoàn hảo và mọi yếu tố cần thiết để chiến thắng. Trong 6 năm tôi ở đó, lẽ ra chúng tôi phải giành thêm ít nhất hai hoặc ba chức vô địch Champions League nữa. Chính vì thế tôi mới nói đây là một niềm đau. Giờ đây khi năm tháng qua đi, mỗi khi trò chuyện với những đồng đội cũ từ thời kỳ đó, chúng tôi lại thốt lên rằng: "Thật đáng tiếc, thật quá đáng tiếc".

Nếu bây giờ chúng tôi được sát cánh bên nhau một lần nữa, những thất bại đó sẽ không xảy ra. Thật trớ trêu là luôn phải mất một thời gian đủ lâu để người ta nhìn lại và nói: "Nhìn xem, lẽ ra chúng ta nên làm thế này". Và tôi thực sự hy vọng đội bóng sẽ làm được điều đó trong năm nay, để chúng ta không còn phải hoài niệm mãi về Berlin hay thế hệ năm ấy nữa, mà sẽ bắt đầu nói về thế hệ của hiện tại.

- Khi anh nói "để vinh quang tuột khỏi tầm tay", ý anh thực sự là gì?

- Đơn giản là tôi nghĩ chúng tôi đã thỏa mãn quá sớm. Cảm giác no nê danh hiệu đến quá nhanh. Ở cấp độ tinh hoa, nếu bạn lơi lỏng dù chỉ một chút, những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng sẽ hóa thành khổng lồ. Và tôi tin rằng bóng đá đơn giản là đã trừng phạt chúng tôi vì điều đó.

Không phải chúng tôi đã làm điều gì đó sai trái cụ thể, mà chỉ là việc để những chi tiết nhỏ trôi qua, không dành đủ sự chú ý hay coi trọng đúng mức cho chúng. Ở đẳng cấp cao nhất, bạn sẽ phải trả giá đắt cho điều đó. Sau khi vô địch Champions League 2015, chúng ta có mùa 2016-2017 lội ngược dòng thần thánh trước PSG dù để thua 0-4 trên sân khách. Nhưng vào tứ kết thì lại tiếp tục thua 0-3 tại Turin của Juventus. Cảm giác như lúc đó đội bóng đã đánh mất khát khao, tôi cũng không rõ nữa.

Rakitic tranh chấp bóng với Blaise Matuidi trong trận Barca - Juventus ở tứ kết Champions League mùa 2016-2017. Ảnh: AFP

- Không khí trong phòng thay đồ sau khi vừa vô địch Champions League năm 2015 thế nào?

- Tôi nghĩ sau đó, giữa các cầu thủ với nhau, chúng tôi ngồi lại và nói: "Nào, tiếp tục thôi, chúng ta muốn nhiều hơn nữa". Nhưng nói "muốn" không thôi là chưa đủ. Bạn phải hành động, và chúng tôi đã bỏ qua những chi tiết nhỏ. Bởi về sau, thật không bình thường khi chúng tôi có một trận đấu bạc nhược như năm 2017 ở Paris, rồi chỉ vài tuần sau, kịch bản tương tự lặp lại ở Turin. Điều đó thật phi lý, nhất là khi chúng tôi luôn được đánh giá là ứng cử viên số một trong mọi cặp đấu.

Nhưng đó là bóng đá, nó sẽ trừng phạt bạn. Như cái cách chúng tôi bị Atletico Madrid loại ở tứ kết Champions League mùa 2015-2016, rồi những gì xảy ra trước Roma ở tứ kết mùa 2017-2018 và trước Liverpool ở bán kết mùa 2018-2019. Tất cả những chi tiết nhỏ đó gộp lại khiến bạn phải thốt lên: "Bóng đá thật nghiệt ngã". Nếu bạn không thực sự chú trọng đến tiểu tiết cuối cùng, và tôi nhấn mạnh là đến tận cùng, dù chỉ là một tình huống ném biên nhỏ nhặt, hoặc nếu bạn không duy trì được bầu không khí như mùa ở Berlin, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Cả những ồn ào xung quanh CLB nữa, mọi thứ đều phải vận hành trơn tru. Khi mọi khâu trong bộ máy đều hoạt động tốt, có thể bạn không phải là người giỏi nhất, nhưng bạn vẫn sẽ đạt được mục tiêu. Tôi nhớ rất rõ trong mùa ở Berlin, toàn đội chỉ muốn được ra sân mãi thôi. Chúng tôi không muốn đi nghỉ hè, không muốn dừng lại, chúng tôi khao khát chinh phục nhiều hơn nữa. Nhưng khát khao và bầu không khí đó, tôi ước gì chúng tôi có thể duy trì được ở những mùa tiếp theo. Đáng buồn là nó cứ mai một dần.

- Năm 2015 cũng là thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Chủ tịch ngay sau cú ăn ba. Cảm giác của một cầu thủ khi đứng giữa cuộc bầu cử tại Barca là như thế nào?

- Theo kinh nghiệm của tôi, bạn phải cố gắng không để nó ảnh hưởng đến mình. Hay nói đúng hơn là không được phép để nó ảnh hưởng. Bởi nhiệm vụ của chúng tôi là ở trên sân cỏ, với quả bóng. Chúng tôi cần sự tập trung tối đa. Ngay cả khi có sự thay đổi ở thượng tầng, điều đó cũng không nên tác động đến cầu thủ. Bạn cố gắng làm tốt việc của mình. Nhưng tất nhiên, khi đi dạo phố, người ta sẽ bàn tán với bạn. Khi đi siêu thị, họ cũng nói về nó. Ngay cả khi đưa con đi học, ai đó cũng sẽ nhắc tới.

Vì vậy, bạn không thể hoàn toàn tách biệt khỏi nó. Tuy nhiên, tôi tin điều quan trọng nhất là phải nỗ lực gạt bỏ những phiền nhiễu đó để tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn. Phần còn lại, chúng tôi đặt niềm tin vào các hội viên, bởi chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.