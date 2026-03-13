RAB Academy giới thiệu chương trình tuyển sinh đại học Phần Lan

RAB Academy giới thiệu chương trình tuyển sinh của Đại học Khoa học Ứng dụng Laurea (Phần Lan), mở thêm lựa chọn học tập cho sinh viên Việt.

Theo đại diện đơn vị tư vấn giáo dục RAB Academy, Phần Lan được biết đến là quốc gia có hệ thống giáo dục chất lượng cao, chú trọng tính thực tiễn, đổi mới sáng tạo và phát triển năng lực nghề nghiệp. Trong đó, các trường Đại học Khoa học Ứng dụng (University of Applied Sciences - UAS) đào tạo nguồn nhân lực gắn liền với nhu cầu thị trường lao động.

Ông Lâm Bình Nguyên, Đồng sáng lập RAB chụp ảnh cùng các đại diện Đại học Khoa học Ứng dụng Laurea vào năm 2025. Ảnh: RAB Academy

Từ nhu cầu đó, RAB Academy tổ chức chương trình tư vấn, gặp gỡ, giới thiệu đến học sinh Việt về cơ hội học tập tại Đại học Khoa học Ứng dụng Laurea, ngày 19-20/3.

Trường Laurea nằm tại thủ đô Helsinki. Trường đào tạo các khối ngành đào tạo như điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ xã hội...

Lấy mô hình "Learning by Developing" (học bằng cách không ngừng phát triển) làm trọng tâm, Laurea chú trọng sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, gắn kết hoạt động học tập trên giảng đường với môi trường làm việc thực tế. Nhờ sở hữu mạng lưới đối tác doanh nghiệp địa phương rộng lớn, sinh viên của trường luôn có cơ hội tham gia, triển khai các dự án thực tiễn do nhà trường phối hợp cùng doanh nghiệp địa phương. Thông qua đó, người học được tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp và nâng cao kỹ năng chuyên môn ngay trên ghế nhà trường.

Theo đại diện RAB Academy, việc tổ chức kỳ tuyển sinh riêng tại Việt Nam cho thấy sự chủ động của trường Laurea trong việc tiếp cận trực tiếp thị trường sinh viên quốc tế tiềm năng, đặc biệt là du học sinh Việt Nam.

Không gian một lớp học tại Phần Lan. Ảnh: RAB Consulting

Thông thường, sinh viên quốc tế muốn theo học tại Phần Lan sẽ phải tham gia kỳ Tuyển sinh chung cấp quốc gia, được tổ chức hai lần mỗi năm vào học kỳ mùa xuân và học kỳ mùa thu, với tỷ lệ cạnh tranh rất khắc nghiệt. Tỷ lệ cạnh tranh của kỳ thi riêng ở Việt Nam được cho là thấp hơn nhiều.

Đối với lĩnh vực Điều dưỡng và Chăm sóc sức khỏe, nhu cầu nhân lực tại Phần Lan và nhiều quốc gia châu Âu đang gia tăng do tình trạng già hóa dân số áp lực ngày càng lớn lên hệ thống y tế. Việc đào tạo và thu hút nguồn nhân lực quốc tế được xem là giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo sự vận hành bền vững của hệ thống chăm sóc sức khỏe trong dài hạn.

Trong khi đó, ngành Quản trị dịch vụ - du lịch cũng ghi nhận nhu cầu nhân lực ổn định trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu phục hồi và phát triển. Chương trình đào tạo trong lĩnh vực này chú trọng kỹ năng quản lý, vận hành dịch vụ và phát triển trải nghiệm khách hàng trong môi trường quốc tế.

Theo thạc sĩ Trần Xuân Diệu, Giám đốc kiêm đồng sáng lập công ty tư vấn du học RAB Consulting, việc mở rộng tuyển sinh quốc tế ở những nhóm ngành trên không chỉ giúp các trường đại học Phần Lan đa dạng hóa nguồn sinh viên mà còn góp phần giải quyết nhu cầu nhân lực của nền kinh tế. Tỷ lệ visa du học tại trường Laurea thông qua RAB Consulting hiện là 100%.

Năm 2026, các chương trình mở tuyển gồm cử nhân Điều dưỡng, cử nhân Quản trị Du lịch và thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Thạc sĩ Trần Xuân Diệu (giám đốc RAB Consulting, người có nhiều năm kinh nghiệm du học tại châu Âu) đang tư vấn cho học viên. Ảnh: RAB

Kỳ tuyển sinh được tổ chức theo hai đợt. Đợt một nhận hồ sơ trong thời gian 13-26/4, thi đầu vào tại TP HCM từ ngày 11/4 đến ngày 14/5, nhập học mùa thu năm nay. Đợt hai nhận hồ sơ 14-30/9, thi đầu vào từ ngày 31/10 đến ngày 4/11, nhập học mùa xuân 2027.

Cũng theo đại diện RAB Academy, kỳ Tuyển sinh riêng của Laurea tại có tính linh hoạt cao trong cả khâu tổ chức và đánh giá. Hình thức này tạo điều kiện để thí sinh thể hiện năng lực học tập, kỹ năng. Trong kỳ Tuyển sinh riêng, Laurea tập trung vào các ngành có nhu cầu nhân lực lớn tại Phần Lan và châu Âu như Điều dưỡng và Quản trị dịch vụ - du lịch.

RAB Academy hiện là đối tác truyền thông, tuyển sinh và tổ chức thi đầu vào chính thức của nhiều trường Phần Lan tại Việt Nam, mang đến thông tin giúp học viên lựa chọn các chương trình phù hợp.

