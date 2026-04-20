Rà soát toàn bộ pháp luật để giảm thủ tục, chi phí cho người dân

Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để xử lý chồng chéo, cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp.

Công điện ngày 19/4 của Thủ tướng nêu việc tổng rà soát nhằm hoàn thiện đồng bộ thể chế, khắc phục triệt để các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu rõ ràng gây phát sinh chi phí xã hội.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ quản lý sang kiến tạo phát triển. Mục tiêu là tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số.

Kết quả rà soát phải kiến nghị hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, bảo đảm đơn giản, thống nhất, đồng bộ, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới và khơi thông các nguồn lực.

Lãnh đạo Chính phủ giao bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và chủ tịch các tỉnh thành lập tổ công tác, huy động cán bộ có chuyên môn sâu tham gia rà soát. Ý kiến của người dân, doanh nghiệp, chuyên gia và đội ngũ trực tiếp thực thi pháp luật cần phải được coi trọng.

Các bộ, ngành và địa phương ưu tiên nguồn lực, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ quá trình rà soát. Khi thực hiện, các đơn vị phải chỉ rõ từng văn bản, điều khoản cần xử lý, kèm phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, xác định rõ cơ quan chủ trì và thời hạn hoàn thành.

Thủ tướng giao Bộ Tư pháp đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát; Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán kinh phí. Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm hướng dẫn, triển khai ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo hỗ trợ rà soát trước ngày 30/4.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam cùng các tổ chức, hiệp hội được huy động tham gia góp ý chuyên sâu và đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Cán bộ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm hành chính công phường Thủ Đức, TP HCM, tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Trước đó, phát biểu nhậm chức ngày 7/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng xác định một trong 5 ưu tiên là hoàn thiện thể chế, rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả.

Ngày 13/4, Thủ tướng yêu cầu các bộ trình phương án cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trước 20/4; phương án cuối cùng sẽ được Chính phủ thông qua trong tháng 4 sau khi rà soát.

Hiện cả nước có 198 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện với 4.603 điều kiện kinh doanh. Theo Kết luận 18 của Trung ương, các bộ, ngành phải cắt giảm 30% số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, tương đương khoảng 60 ngành, đồng thời loại bỏ các điều kiện không cần thiết.

Cùng với đó, các cơ quan quản lý phải giảm 50% thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; đẩy mạnh phân cấp, bảo đảm cấp bộ chỉ trực tiếp thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý.

Vũ Tuân