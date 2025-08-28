Mạng lưới Công nghệ sinh học Việt Nam - Cuba hướng mục tiêu kết nối, trao đổi, thương mại hóa các sản phẩm công nghệ sinh học giữa hai nước.

Được công bố chiều 28/8 tại Hà Nội, Mạng lưới Công nghệ sinh học Việt Nam - Cuba là sáng kiến do Viện Kinh tế Xanh khởi xướng. Tham dự có đoàn công tác Ủy ban Liên chính phủ Cuba, cùng đại diện các bộ, ngành trung ương, trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện lớn cùng nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, dược phẩm của Cuba và Việt Nam.

Sự kiện đánh dấu bước tiến thay đổi về chất trong hợp tác khoa học và công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ sinh học giữa hai nước. Phía Việt Nam có sự tham gia đầu tiên của 20 bệnh viện, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp lớn.

Lễ công bố thỏa thuận hợp tác và ra mắt Mạng lưới Công nghệ sinh học Việt Nam - Cuba.

Mạng lưới Công nghệ sinh học Việt Nam - Cuba hướng đến mục tiêu kết nối nguồn lực nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ, sản xuất và thương mại hóa sản phẩm công nghệ sinh học và công trình nghiên cứu tiêu biểu của Cuba, cũng như khai thác và phát triển nguồn tài nguyên bản địa của Việt Nam. Điều này mở ra hướng đi mới cho ngành công nghệ sinh học Việt Nam, cũng như tạo nền tảng đưa những thành tựu khoa học tiên tiến của Cuba vào phục vụ thực tiễn phát triển y tế, nông nghiệp và đời sống.

Đại diện Đoàn công tác Ủy ban Liên chính phủ Cuba đánh giá sáng kiến này sẽ cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao về hợp tác công nghệ sinh học, tận dụng tốt thế mạnh của Cuba và tiềm năng của Việt Nam trong lĩnh vực.

Tại sự kiện, Viện Kinh tế Xanh cũng trình lên Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Cuba 8 kiến nghị hợp tác trọng điểm nhằm tạo đột phá trong liên kết công nghệ sinh học song phương. Trong đó, sẽ thành lập liên doanh khoa học và công nghệ Việt Nam - Cuba để kết hợp công nghệ lõi của Cuba với tài nguyên bản địa, nguồn lực và thị trường Việt Nam, cùng phát triển các sản phẩm sinh học mới.

Trước đó, tại Hội nghị Hợp tác Y sinh Việt Nam - Cuba do Viện Kinh tế Xanh phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 28/6, Viện ký kết thỏa thuận hợp tác khung với Tập đoàn LabioFAM và Trung tâm công nghệ sinh học CIGB của Cuba nhằm phối hợp nghiên cứu, phát triển và sản xuất sản phẩm sinh học trong nông nghiệp và y học tự nhiên. Viện đóng vai trò trung tâm kết nối nguồn lực khoa học công nghệ sinh học của hai nước, tạo tiền đề cho các dự án chiến lược dài hạn.

Đại diện doanh nghiệp Việt Nam trao 400 tấn gạo hỗ trợ nhân dân Cuba.

Trong khuôn khổ sự kiện ngày 28/8, đại diện doanh nghiệp Việt Nam tham gia Mạng lưới Công nghệ sinh học Việt Nam - Cuba trao tượng trưng 400 tấn gạo hỗ trợ nhân dân Cuba.

Bảo Lâm