Ra mắt chứng chỉ tiếng Anh mới tại Việt Nam

Chứng chỉ LanguageCert lần đầu ra mắt ở Việt Nam, phục vụ đa dạng nhu cầu, từ học tập đến xét tuyển đại học, du học và định cư.

Ngày 23/9, trung tâm khảo thí EMI LanguageCert UKV1 khai trương ở Hà Nội, theo ủy quyền của LanguageCert, Vương quốc Anh. Đây là một trong những tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh, hoạt động tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các bài thi của LanguageCert đa dạng, tùy theo nhu cầu của người học. Cụ thể như sau:

Loại chứng chỉ Mục đích sử dụng LanguageCert ESOL Phục vụ học tập và sử dụng tiếng Anh trong đời sống LanguageCert Academic Dành cho xét tuyển đại học, sau đại học (tùy trường) và môi trường học thuật và công việc tại các nước nói tiếng Anh LanguageCert General Phục vụ mục đích nghề nghiệp và định cư LanguageCert SELT - UKVI Sử dụng trong hồ sơ xin thị thực Anh, được Bộ Nội vụ Anh công nhận LanguageCert Young Learners và Esol for School Dành cho học sinh các cấp

Theo đó, bài thi đánh giá dựa trên bốn kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Kết quả sẽ được quy đổi theo Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) sau vài ngày. Thí sinh có thể lựa chọn thi trực tiếp tại trung tâm hoặc thi trực tuyến với giám thị từ xa (Online Protectored).

LanguageCert hiện là một trong những tổ chức đánh giá năng lực toàn cầu uy tín, đang hoạt động tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, với sứ mệnh đem đến các kỳ thi tiếng Anh công bằng, minh bạch, linh hoạt và nhanh chóng.

Tháng trước, Bộ Di trú Australia đã công nhận LanguageCert Academic là một trong 9 chứng chỉ tiếng Anh phục vụ cho mục đích xin thị thực du học, việc làm và định cư tại quốc gia này.

Phòng thi LanguageCert ở Hà Nội. Ảnh: LanguageCert

Huyền Trang - Hải Yến