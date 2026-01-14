Quyết sách của ông Trump phủ bóng hoạt động đi lại toàn cầu

Những quyết sách từ Tổng thống Trump làm gia tăng lo ngại, khiến nhiều người phải cân nhắc kế hoạch đi lại, không chỉ đến Mỹ mà còn nhiều nơi khác.

2026 vốn được dự báo là năm khởi sắc với ngành du lịch Mỹ, khi nước này kỷ niệm 250 năm quốc khánh và sẽ cùng Canada, Mexico tổ chức World Cup, giải bóng đá lớn nhất hành tinh trong tháng 6-7. Nhưng những diễn biến trong năm qua trên chính trường Mỹ đã phủ bóng lên triển vọng này.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng tháng 1/2025, Tổng thống Donald Trump đã ký hàng loạt sắc lệnh, trong đó có những chính sách gây tranh cãi như áp thuế với các đồng minh lâu đời, siết chặt nhập cư, kiểm tra lịch sử mạng xã hội của du khách trước khi họ nhập cảnh vào Mỹ.

Hệ quả, ngày càng nhiều quốc gia phát khuyến cáo đi lại đến Mỹ, các du khách tiềm năng kêu gọi tẩy chay, thậm chí mô tả nước này là "quốc gia thù địch".

Theo báo cáo từ Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), Mỹ ước tính mất khoảng 12,5 tỷ USD chi tiêu từ du khách quốc tế trong năm 2025. Trong số 184 quốc gia được WTTC và Oxford Economics phân tích, chỉ có Mỹ ghi nhận sụt giảm này.

"Với nhiều người, một chuyến đi tới Mỹ giờ đây mang cả màu sắc chính trị, là canh bạc nhập cảnh và gánh nặng tài chính", tác giả Sarah Kopit viết trên trang Skift. Trang này cho biết kết quả một khảo sát năm 2025 cho thấy 46% du khách nói rằng họ ít muốn đến Mỹ hơn vì Tổng thống Trump.

Bước sang năm 2026, chính trường Mỹ có thêm diễn biến mới. Chỉ trong vài ngày đầu tháng 1, Tổng thống Trump đã ra lệnh mở chiến dịch đột kích thủ đô Caracas của Venezuela để bắt Tổng thống Nicolas Maduro, tuyên bố Washington "sẽ điều hành" quốc gia Nam Mỹ. Ông còn khơi lại vấn đề kiểm soát Greenland, hòn đảo tự trị của Đan Mạch và đe dọa hàng loạt quốc gia như Cuba, Iran, Colombia và Mexico.

Những quyết sách của Tổng thống Trump lúc này không chỉ ảnh hưởng quyết định của du khách về Mỹ, mà còn lan sang cả những điểm đến khác.

Heather Storgaard, cư dân Đan Mạch, dự định đến Greenland thăm bạn bè vào tháng 2, nhưng các tuyên bố ngày càng cứng rắn của Tổng thống Trump về việc mua lại, hoặc thậm chí dùng vũ lực, với hòn đảo giàu tài nguyên này khiến cô chùn bước.

"Tôi vẫn nghĩ về chuyến đi và đang xem xét các thông tin một cách thận trọng", Storgaard nói.

Jackie Arruda ở Brazil cũng định đến Greenland vào tháng 5, nhưng đang phải theo dõi sát tình hình xem có phải hủy kế hoạch hay không. "Những sự kiện ở Venezuela cho thấy lời đe dọa có thể biến thành hành động một cách nhanh chóng. Nếu có chuyện xảy ra trong những tháng tới, tôi sẽ hủy chuyến đi", Arruda nói.

Jesus Noguera, chủ công ty lữ hành Careo Tours ở Cuba, cho biết lượng khách du lịch đến quốc đảo này đã chịu tác động ngay lập tức, bởi ông Trump gần đây tăng cường công kích và đe dọa Havana, cho rằng nước này phải đạt thỏa thuận "trước khi quá muộn".

"Những phát ngôn này làm dấy lên lo ngại với các du khách tiềm năng muốn tới Cuba", ông Noguera nói. "Tôi quan ngại về tương lai của ngành du lịch. Tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu phục hồi rõ ràng nào trong ngắn hạn. Du lịch không thể phát triển trong bối cảnh bất ổn và rủi ro ngày càng tăng".

Theo Laura Rendell-Dunn, người phát ngôn hãng lữ hành chuyên về Mỹ Latin Journey Latin America, lượng du khách đặt tour đến Colombia và Mexico chưa bị ảnh hưởng, dù Tổng thống Trump đã cảnh báo người đồng cấp Colombia Gustavo Petro và nêu khả năng không kích băng đảng ma túy tại Mexico.

Các tổ chức du lịch địa phương đang cân nhắc cách ứng phó, khi những cảnh báo từ Tổng thống Trump khiến khu vực của họ được truyền thông chú ý.

"Việc nhận được sự quan tâm kiểu này là nguy hay cơ?", Inga Ros Antoniusdottir, một lãnh đạo trong ngành du lịch với nhiều năm kinh nghiệm tại vùng Bắc Cực và Bắc Âu, đặt vấn đề. "Mọi thứ phụ thuộc vào cách ngành du lịch tận dụng sự chú ý đó".

Theo Antoniusdottir, với những điểm đến đang lên như Greenland, việc xuất hiện dày đặc trên truyền thông thậm chí có thể giúp nâng cao mức độ nhận diện toàn cầu về hòn đảo, đồng thời trở thành bàn đạp để giới thiệu văn hóa, thiên nhiên và lịch sử đặc sắc của vùng lãnh thổ này.

