Quyết định xây nhà khác người giúp tôi thoát trận lụt kỷ lục ở Huế

'Nhà gì mà cao như Đà Lạt vậy?', nhiều người bật cười khi tôi xây nền cao, nhưng không ngờ chính quyết định đó đã giúp chúng tôi an toàn.

Trận lụt vừa qua ở Huế khiến tôi nhớ lại ký ức kinh hoàng của trận "đại hồng thủy" năm 1999. Khi ấy, cả thành phố Huế chìm trong biển nước, đường phố biến thành sông, nhiều khu dân cư bị cô lập hoàn toàn. Trước ngõ nhà tôi, nước dâng hơn 2 mét, điện mất liên tục nhiều ngày. Mọi người phải lôi thực phẩm trong tủ lạnh ra nấu ăn tạm, rồi chia sẻ với nhau từng lon gạo, bó rau.

Khi mua đất xây nhà cách đây 15 năm, tôi từng hỏi kỹ hàng xóm về mực nước của trận lụt 1999 để tính toán xây nền cao hơn. Nhiều người đi ngang lúc ấy bật cười: "Nhà gì mà xây nền cao như Đà Lạt vậy?". Nghe vậy, tôi chỉ cười trừ, chẳng giải thích gì nhiều vì có nói gì họ cũng không thể đồng cảm.

Nhưng không ngờ, chính quyết định "khác người" đó đã giúp gia đình tôi an toàn, không bị ngập dù trận lụt này nước dâng cao kỷ lục. Nhìn quanh, nhiều nhà hàng xóm xây nền thấp hơn nhà tôi đều đã phải di tản lên tầng hai, đồ đạc ở tầng một trôi nổi, hư hỏng hết cả. Tôi vừa thấy may mắn khi mình đã có quyết định đúng đắn khi xây nền nhà cao, vừa thấy thương bà con vì không kịp trở tay trước nước lũ.

Thực ra, tôi vốn ưa lối sống tối giản, trong nhà chỉ có những thứ thật cần thiết. Phòng khách nhà tôi chỉ đặt một bộ bàn và mười chiếc ghế, không tủ kệ, không đồ trang trí rườm rà. Vì thế, trong trận lụt lịch sử mấy ngày nay, tôi không phải tất bật kê đồ hay thu dọn như nhiều người khác. Thay vào đó, tôi có thể sang nhà hàng xóm phụ họ bưng bê, di chuyển đồ đạc, hỗ trợ những gia đình có người già và trẻ nhỏ.

Trận lụt này cho tôi thêm niềm tin rằng, ở những vùng thấp trũng như miền Trung, sống tối giản không chỉ là phong cách, mà còn là cách ứng phó thiên tai rất hiệu quả. Khi nhà cửa gọn gàng, ít đồ đạc, việc di chuyển và dọn dẹp cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, thiệt hại cũng ít hơn.

Thiên tai là điều con người khó tránh, nhưng cách sống, cách chuẩn bị thì chúng ta hoàn toàn có thể chủ động. Có lẽ, giữa những dòng nước đục ngầu của Huế những ngày qua, bài học giản dị nhất mà tôi rút ra được là: đơn giản hóa cuộc sống cũng chính là cách giữ an toàn và bình yên cho bản thân và gia đình.

Lê Quý Hoàng