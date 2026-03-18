Quyền di trú trong chiến lược quản trị rủi ro của doanh nhân

Nhiều doanh nhân xem quyền di trú như một giải pháp giúp tăng khả năng di chuyển quốc tế, mở rộng hoạt động kinh doanh và giảm rủi ro trước những biến động toàn cầu.

Bên cạnh mục tiêu định cư cho gia đình, các chương trình cư trú và quốc tịch theo diện đầu tư (RCBI) cũng được doanh nhân quan tâm trong bối cảnh hoạt động kinh doanh mang tính xuyên biên giới.

Trước đây, loại hình này chủ yếu gắn với nhu cầu sinh sống hoặc giáo dục cho thế hệ sau. Tuy nhiên, cùng với quá trình mở rộng thị trường của doanh nghiệp, nhiều nhà đầu tư bắt đầu xem quyền cư trú hoặc quốc tịch thứ hai như yếu tố hỗ trợ việc thiết lập và vận hành hoạt động kinh doanh ở nhiều quốc gia.

Khi nhà sáng lập hoặc đội ngũ lãnh đạo có thể sinh sống và làm việc hợp pháp tại thị trường mục tiêu, doanh nghiệp thường thuận lợi hơn trong việc thành lập công ty, gặp gỡ đối tác và triển khai các dự án đầu tư. Nhờ đó, quyền cư trú được nhìn nhận như một lợi thế vận hành trong môi trường kinh doanh quốc tế.

Đại diện HLG tư vấn cho khách hàng. Ảnh: HLG

Theo Harvey Law Group (HLG), một số nhà đầu tư tiếp cận đầu tư di trú theo cách tương tự quản lý danh mục tài sản. Với cách này, quyền cư trú và quốc tịch được xem là những lựa chọn chiến lược có thể kết hợp nhằm tăng tính linh hoạt trước những thay đổi về chính sách di trú, đầu tư hoặc kinh doanh giữa các quốc gia.

Danh mục có thể bao gồm quốc tịch theo diện đầu tư với thời gian xử lý tương đối nhanh để hỗ trợ di chuyển quốc tế, quyền cư trú tại các quốc gia có môi trường pháp lý ổn định cho mục tiêu an cư hoặc giáo dục, hoặc quốc tịch theo huyết thống nếu điều kiện gia đình cho phép. Việc đa dạng hóa các lựa chọn cư trú giúp nhà đầu tư duy trì phương án dự phòng khi quy định tại từng thị trường thay đổi.

Ông Jean-François Harvey, nhà sáng lập và luật sư điều hành của Harvey Law Group. Ảnh: HLG

Ông Jean-François Harvey, nhà sáng lập và luật sư điều hành Harvey Law Group, cho biết nhiều doanh nhân không tìm kiếm một chương trình đơn lẻ mà quan tâm đến việc xây dựng chiến lược cư trú dài hạn phù hợp với kế hoạch kinh doanh quốc tế.

"Trong bối cảnh chính sách toàn cầu thay đổi nhanh, việc chuẩn bị trước các lựa chọn cư trú khác nhau có thể giúp doanh nhân duy trì sự linh hoạt và chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh", ông nói.

Đại diện Harvey Law Group cũng cho rằng, xu hướng xây dựng danh mục cư trú có thể gia tăng trong những năm tới khi doanh nhân châu Á tiếp tục mở rộng hoạt động sang nhiều thị trường quốc tế. Sự gia tăng nhu cầu này cũng khiến việc lựa chọn chương trình phù hợp trở nên phức tạp hơn, bởi mỗi quốc gia có quy định khác nhau liên quan đến đầu tư, cư trú và thuế.

Được thành lập năm 1992, Harvey Law Group là hãng luật quốc tế chuyên tư vấn các chương trình cư trú và quốc tịch theo diện đầu tư, với mạng lưới văn phòng tại nhiều khu vực như châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á - Thái Bình Dương.

Trong bối cảnh chính sách di trú và đầu tư có thể thay đổi trong giai đoạn 2026-2028, việc cập nhật thông tin và trao đổi trực tiếp với các chuyên gia được xem là bước chuẩn bị cần thiết đối với nhiều nhà đầu tư.

Theo đó, Harvey Law Group dự kiến tổ chức buổi tư vấn tại văn phòng HLG ở Hà Nội ngày 19/3 và tại TP HCM ngày 20/3, tập trung chia sẻ về chiến lược đầu tư di trú, quản lý tài sản cũng như các phương án quản trị rủi ro cho gia đình và doanh nghiệp.

Anh Vũ