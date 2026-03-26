Quyền Bộ trưởng Giáo dục tặng bằng khen cho nam sinh lao vào đám cháy cứu người

Nguyễn Lê Tú, sinh viên năm thứ hai Đại học Bách khoa Hà Nội, nhận bằng khen của Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn vì dũng cảm hỗ trợ cứu 7 người mắc kẹt trong căn nhà cháy.

Ngày 26/3, ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tới thăm hỏi và trao bằng khen của Quyền Bộ trưởng cho Tú.

Đại diện Bộ đánh giá cao hành động kịp thời, trách nhiệm của nam sinh. "Đây là tấm gương tiêu biểu, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng học sinh, sinh viên cả nước", ông Việt nói.

Ông cho rằng hành động dũng cảm của Tú không chỉ thể hiện bản lĩnh, lòng nhân ái của tuổi trẻ, mà còn là minh chứng sinh động cho việc đào tạo thế hệ sinh viên giỏi chuyên môn, có trách nhiệm xã hội.

Bộ đề nghị các trường đại học tăng cường giáo dục lý tưởng sống, đạo đức và kỹ năng cho sinh viên; chú trọng huấn luyện kỹ năng thoát hiểm, cứu hộ cứu nạn, ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Chiều qua, Ban Công tác sinh viên và Đoàn thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội cũng tới bệnh viện thăm hỏi, khen thưởng Tú. PGS. TS Phạm Thanh Huyền, Trưởng Ban, nhìn nhận việc làm của nam sinh là hình ảnh đẹp về bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của sinh viên Bách khoa.

Khoảng 17h50 ngày 24/3, lửa bùng lên từ tầng 2 ngôi nhà cao 6 tầng, một tum trong ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai. Bảy người bị mắc kẹt do cầu thang bị lửa và khói chặn kín.

Nguyễn Lê Tú, quê Hưng Yên, khi đó đi ngang qua hiện trường. Thấy có hai người lớn phá mái, đưa người từ trong ra, nhưng vẫn còn người mắc kẹt bên trong, Tú liền bỏ xe máy lại, leo lên mái nhà bên cạnh rồi men theo chiếc thang tre bắc tạm sang mái nhà cháy để hỗ trợ.

Khói nồng nặc khiến Tú khó thở, có lúc phải lùi ra ngoài vì tức ngực. Trong không gian tối om, nam sinh cùng một người khác cởi áo, nhúng nước rồi bịt lên mũi, miệng, men theo cảm giác để đi sâu vào bên trong, lần lượt đưa từng người ra ngoài theo đường mái nhà.

"Mọi người cứ nói em là người hùng, nhưng em chỉ là người bình thường thôi. Nếu là người khác, chắc chắn họ cũng sẽ tham gia cứu người", Tú nói, khi nằm theo dõi sức khỏe tại bệnh viện. Nam sinh nhiều lần từ chối khi được mọi người tung hô là "người hùng" và ngỏ lời phỏng vấn.

Đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội trao giấy khen cho Nguyễn Lê Tú. Ảnh: HUST

Theo Đại học Bách khoa Hà Nội, Tú vốn hiền lành, nhiệt tình, tích cực tham gia các hoạt động chung. Kết quả học tập của Tú luôn trong top đầu ở lớp Vật lý Kỹ thuật, điểm tổng kết hiện trên 3.4/4 (loại giỏi), điểm rèn luyện trên 90/100.

Sinh viên cứu người trong đám cháy: 'Em không phải người hùng' Tú nói về việc cứu người. Video: Lê Tuấn Tâm

Dương Tâm