Quyền Bộ trưởng Giáo dục: Sẽ tiếp thu góc nhìn khác về dạy thêm, học thêm

Quyền Bộ trưởng Giáo dục nói sẽ tiếp thu góc nhìn khác về dạy thêm, học thêm, khi cử tri băn khoăn con ở nhà "không biết làm gì" vì trường bị cấm dạy.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn, người vừa được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, ngày 2/3 tham gia Hội nghị tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 7 của Hà Nội. Là một trong 5 người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XVI tại đây, ông Sơn trình bày chương trình hành động và trả lời một số câu hỏi từ cử tri.

Trong đó, cử tri Lê Văn Lĩnh băn khoăn về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo siết dạy thêm, từ tháng 2/2025. Ông Lĩnh cho biết bản thân và nhiều phụ huynh lo lắng khi con em đang học cấp 2, chỉ học buổi sáng, không được học thêm buổi chiều ở trường như trước. Về nhà, học sinh "không biết làm gì", rồi lại xem điện thoại, mạng xã hội. Nếu cho con ra học ở trung tâm thì chi phí đắt hơn rất nhiều.

"Trong bối cảnh công nghệ số, không có kiến thức thì không làm gì được", ông Lĩnh nói. "Chúng ta không cho dạy thêm thì phải cho trường dạy buổi chiều còn nghỉ như bây giờ rất khó".

Quyền Bộ trưởng nói rất "ấn tượng" với ý kiến này. Ông khẳng định một mặt "đấu tranh với những hiện tượng chưa lành mạnh" trong dạy thêm, học thêm, song sẽ tiếp thu các góc nhìn khác. Ông và Bộ sẽ nghiên cứu thấu đáo để vừa đảm bảo quyền được học tập của học sinh nhằm phát huy năng lực cá nhân; vừa tạo sự công bằng, hạn chế mức thấp nhất vấn đề tiêu cực.

"Chúng tôi xin hứa ghi nhận ý kiến, tiếp tục trao đổi từng bước, xây dựng hành lang pháp lý cũng như hướng dẫn tổ chức thực hiện tại các địa phương tốt hơn về việc này", ông Sơn nói.

Thông tư 29 nhằm siết dạy thêm trong và ngoài trường học, có hiệu lực một năm qua. Các trường học chỉ được dạy thêm với nhóm chưa đạt, bồi dưỡng học sinh giỏi, nhóm cuối cấp tự nguyện ôn thi và phải miễn phí.

Một cử tri khác nêu ý kiến về công bằng giáo dục. Ông Sơn chia sẻ Nhà nước đã có nhiều chính sách để giáo dục và đào tạo ngày càng công bằng hơn, như miễn học phí, xây dựng 248 trường liên cấp ở khu vực biên giới...

Tuy nhiên, thực tiễn còn nhiều vấn đề, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa mạnh. Ông cho rằng các khu đô thị cần có quỹ đất xây trường công, để mọi người dân với các mức thu nhập khác nhau đều có quyền tiếp cận giáo dục, tiến tới phổ cập giáo dục ở bậc THPT.

Còn cử tri Nguyễn Thị Chính nói về bất cập khi có nhiều bộ sách, lựa chọn sách không đúng làm ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Cử tri hỏi ông Sơn suy nghĩ gì về quá trình xuất bản sách giáo khoa trong thời gian qua và quyết sách trong thời gian tới.

Trả lời, ông Sơn dẫn Nghị quyết 71 và Luật giáo dục sửa đổi, quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp một bộ sách thống nhất trong toàn quốc. Ông cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng, sửa lỗi, để sách phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập của con em.

Ông Hoàng Minh Sơn trình bày chương trình hành động khi tiếp xúc cử tri, ngày 2/3. Ảnh: MOET

Ông Sơn cho biết có hơn 25 năm giảng dạy, nghiên cứu và quản lý giáo dục, chứng kiến và tham gia vào những bước chuyển quan trọng của hệ thống giáo dục và đào tạo. Đây không chỉ là lĩnh vực quản lý nhà nước mà còn là nền tảng chiến lược của tương lai, là con đường bền vững nhất để mỗi người dân, mỗi gia đình và cả dân tộc vươn lên.

Trước yêu cầu đô thị hóa nhanh, hội nhập sâu rộng và sự bùng nổ của khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, ông Sơn nhìn nhận các quyết sách về giáo dục, đào tạo, khoa học và phát triển nguồn nhân lực phải đúng về tầm nhìn và đi vào thực tiễn đời sống của người dân.

Quyền Bộ trưởng khẳng định sẽ đóng góp tích cực vào việc hoàn thiện thể chế phát triển giáo dục, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy quản trị hiện đại, tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; bảo đảm chất lượng đi đôi với công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Ông nhấn mạnh việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng mới; đồng thời chú trọng thu hẹp khoảng cách vùng miền và chăm lo đội ngũ nhà giáo.

Đơn vị bầu cử số 7 thành phố Hà Nội gồm phường Thanh Liệt và các xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi, Thanh Oai, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hòa, Thượng Phúc, Thường Tín, Chương Dương, Hồng Vân.

Dương Tâm - Võ Hải