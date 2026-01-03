Quyền Anh thế giới mở rộng kiểm tra giới tính sang võ sĩ nam

Từ ngày 1/1/2026, Liên đoàn Quyền Anh Thế giới (WB) áp dụng quy định bắt buộc kiểm tra xác định giới tính với các võ sĩ nam trước khi được phép thi đấu tại các sự kiện do WB tổ chức hoặc phê chuẩn.

Trước đó, quy định tương tự đã được WB - tổ chức được Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) công nhận - áp dụng với các võ sĩ nữ từ ngày 20/8/2024, nhằm kịp thời có hiệu lực cho giải VĐTG diễn ra tại Liverpool (Anh) hồi đầu tháng 9.

Với võ sĩ nam, WB từng khuyến khích các liên đoàn quốc gia triển khai xét nghiệm nhưng chưa bắt buộc, do cho rằng các vấn đề liên quan đến an toàn và tính toàn vẹn thể thao nổi cộm hơn ở hạng mục nữ.

Anthony Joshua ra đòn trong trận gặp Jake Paul tại Miami, Mỹ, ngày 20/12/2025. Ảnh: AP

Theo quy định mới, tất cả võ sĩ trên 18 tuổi muốn tham gia các giải đấu được WB cấp phép phải thực hiện xét nghiệm PCR - phương pháp phát hiện vật liệu di truyền - hoặc một xét nghiệm tương đương nhằm xác định giới tính và điều kiện thi đấu. Những võ sĩ không cung cấp được kết quả xét nghiệm được chứng nhận sẽ không đủ điều kiện tham gia các giải của WB.

WB là liên đoàn thể thao Olympic đầu tiên áp dụng kiểm tra xác minh giới tính, với mục tiêu "đảm bảo an toàn cho mọi vận động viên và duy trì sự công bằng trong thi đấu".

Thành lập vào tháng 4/2023, WB được IOC trao quyền công nhận tạm thời năm ngoái để tổ chức môn quyền Anh tại Olympic, sau khi Hiệp hội quyền Anh Quốc tế (IBA) bị đình chỉ vì các sai phạm tài chính, quản lý và trọng tài.

Võ sĩ Algeria Imane Khelif tạo dáng với tấm HC vàng quyền Anh nữ hạng 66kg Olympic Paris 2024 trong lễ trao giải ngày 9/8/2024. Ảnh: AP

Quy định kiểm tra giới tính với võ sĩ nữ từng bị tay đấm người Algeria Imane Khelif kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Khelif giành HC vàng hạng 66 kg tại Olympic Paris 2024 trong bối cảnh tranh cãi xoay quanh giới tính, do cô có mức testosterone cao.

Tuy nhiên, IOC khẳng định không có bằng chứng cho thấy Khelif là người chuyển giới hay có sự thay đổi về giới tính sinh học, qua đó công nhận kết quả thi đấu của cô.

Chính sách của WB có thể trở thành tiền lệ để các liên đoàn thể thao khác tham khảo trong quá trình xây dựng tiêu chí đủ điều kiện dự Olympic. IOC hiện vẫn để các liên đoàn quốc tế tự xây dựng quy định, miễn bảo đảm nguyên tắc an toàn, công bằng và không phân biệt đối xử.

Hồng Duy (theo Marca)