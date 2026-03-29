Quy trình xử lý pin cũ tại các điểm giao dịch xanh OCB

Tại OCB, pin cũ được thu gom và xử lý theo quy trình khép kín, kiểm soát phát thải và tái sử dụng tro xỉ, góp phần giảm thiểu rác thải nguy hại ra môi trường.

Bên cạnh hoạt động thu gom pin cũ đổi quà tại các điểm giao dịch xanh, nhiều khách hàng tham gia chiến dịch OCB Pin Hunter cũng quan tâm đến cách xử lý những viên pin sau khi được tiếp nhận. Đại diện ngân hàng cho biết chương trình không dừng ở khâu thu gom, mà còn chú trọng toàn bộ quy trình xử lý sau đó.

Chương trình Pin Hunter. Ảnh: OCB

Pin cũ sau khi được thu gom tại gần 200 điểm giao dịch xanh trên toàn quốc, được tập trung về 176 chi nhánh và phòng giao dịch OCB. Tại đây, toàn bộ số pin bàn giao cho đơn vị chuyên trách để vận chuyển đến khu xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định.

Đến khu xử lý, pin được đưa vào quy trình xử lý theo công nghệ khép kín. Bước tiền xử lý sẽ phân loại pin cũ và đưa vào hệ thống xử lý chất thải điện tử. Sau đó, pin được thiêu hủy trong hệ thống lò đốt chuyên dụng gồm hai buồng đốt. Buồng đốt sơ cấp hoạt động ở nhiệt độ 650 - 1.150 độ C, nhằm phá hủy các hợp chất nguy hại, trong khi buồng đốt thứ cấp vận hành ở mức 1.050 - 1.232 độ C để đốt triệt để khí độc phát sinh trong quá trình xử lý. Khí thải sau đó tiếp tục xử lý qua hệ thống gồm thiết bị trao đổi nhiệt bằng nước, tháp trung hòa, tháp hấp phụ và tháp tách bụi, trước khi dẫn qua hệ thống quạt hút và ống khói cao 21 m nhằm đảm bảo an toàn môi trường.

Đặc biệt, phần tro xỉ thải ra sau khi xử lý thay vì chôn lấp an toàn sẽ tái sử dụng làm nguyên liệu sản xuất xi măng, giải pháp này giúp tái sinh chất thải, đảm bảo không phát thải rác độc hại ra môi trường. Đồng thời, nước thải và khí thải từ quá trình xử lý cũng được kiểm soát nghiêm ngặt thông qua các chương trình quan trắc thường xuyên. Hệ thống quan trắc khí thải tự động truyền dữ liệu trực tiếp đến Sở Nông nghiệp và Môi trường, đảm bảo mọi chỉ số đều đạt Quy chuẩn Việt Nam (QCVN).

Đại diện lãnh đạo OCB cho biết, việc minh bạch quy trình xử lý giúp người tham gia chương trình yên tâm hơn khi mang pin cũ đến các điểm thu gom. Thực tế, chiến dịch Pin Hunter không chỉ là hoạt động thu gom pin đã qua sử dụng, mà còn để ngân hàng cùng khách hàng hình thành thói quen xử lý rác thải nguy hại đúng cách, góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường.

Mỗi viên pin được xử lý đúng quy trình đều sẽ hạn chế nguy cơ phát tán các kim loại nặng ra môi trường. Chỉ sau một tháng giai đoạn 2 chính thức khởi động, OCB Pin Hunter đã thu hút hơn 3.000 người tham gia, thu về hơn hai tấn pin cũ trên toàn quốc, số liệu cho thấy bảo vệ môi trường đang ngày càng trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống thường nhật. Với thông điệp "Pin cũ hóa xanh - Trái đất thêm lành", chương trình được kỳ vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng, góp phần hình thành thói quen phân loại và xử lý rác thải nguy hại đúng cách, hướng tới tương lai bền vững.

(Nguồn: OCB)