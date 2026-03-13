Quy hoạch tạo đà bật cho thị trường địa ốc khu Đông Hà Nội

Quy hoạch đô thị đa trung tâm, hạ tầng liên vùng cùng sự hình thành các đại đô thị đang tạo thêm động lực cho thị trường bất động sản khu Đông Hà Nội.

Ngày 21/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 813, phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm. Văn bản xác lập khung phát triển dài hạn cho toàn bộ địa giới thành phố, định hướng mô hình đô thị đa cực gắn với các hành lang kinh tế và mạng lưới hạ tầng chiến lược.

Theo định hướng này, khu vực phía Đông được phát triển các chức năng thương mại, dịch vụ và logistics. Giai đoạn 2026-2035, Hà Nội dự kiến hình thành 5 đại đô thị, trong đó khu đô thị phía Đông có quy mô khoảng 8.000 ha. Quỹ đất lớn cùng quy hoạch đồng bộ được đánh giá là nền tảng để khu vực bước vào giai đoạn phát triển mới.

Song song quy hoạch không gian đô thị, hạ tầng giao thông cũng được đẩy mạnh triển khai. Các tuyến vành đai 3.5 và vành đai 4 dự kiến cơ bản hoàn thiện trong giai đoạn 2026-2027, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ khu Đông vào trung tâm Hà Nội và kết nối với các tỉnh trong vùng Thủ đô.

Thành phố cũng định hướng xây dựng thêm 7 cây cầu vượt sông Hồng gồm Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở. Các công trình này được kỳ vọng giảm tải cho hạ tầng hiện hữu, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị sang phía Đông.

Sân bay quốc tế Gia Bình dự kiến hoàn thành trong năm nay. Ảnh: Masterise Group

Bên cạnh đó, sân bay quốc tế Gia Bình dự kiến khởi công trong tháng 3, bổ sung yếu tố kết nối cho khu vực. Dự án được định hướng đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao và phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Khi đi vào hoạt động, cảng hàng không này được kỳ vọng thúc đẩy hoạt động logistics, du lịch và gia tăng nhu cầu lưu trú chất lượng cao trong khu vực.

Ngoài hạ tầng và quy hoạch, mặt bằng giá cũng là yếu tố giúp khu Đông thu hút sự quan tâm của người mua nhà. Theo Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount Group, trong quý IV/2025, giá căn hộ sơ cấp tại Văn Giang (Hưng Yên), khu vực giáp phía Đông Hà Nội, trung bình khoảng 67 triệu đồng mỗi m2, tương đương khoảng 62% so với mức trung bình tại nội thành. Khoảng cách này tạo dư địa tiếp cận nhà ở cho người mua.

Những thay đổi về hạ tầng và không gian đô thị cũng tác động đến xu hướng lựa chọn nơi ở. Khu Đông đang thu hút nhóm cư dân trẻ và lực lượng lao động tri thức làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp dịch vụ và tổ chức quốc tế quanh vành đai Thủ đô.

Phối cảnh dự án tại Ocean Park 2. Ảnh: Masterise Group

Theo Khảo sát người tiêu dùng bất động sản H2/2025 của Batdongsan, 71% người mua ưu tiên yếu tố pháp lý và uy tín chủ đầu tư khi lựa chọn dự án bên cạnh các tiêu chí về môi trường sống, tiện ích và khả năng vận hành lâu dài.

Trong bối cảnh đó, mô hình đại đô thị tích hợp được nhiều người quan tâm. Các khu đô thị quy mô lớn cung cấp hệ sinh thái tiện ích đồng bộ từ mua sắm, giải trí đến giáo dục, y tế, giúp cư dân tiếp cận nhiều dịch vụ trong phạm vi gần.

Tại Ocean Park 2, một số dự án đang được phát triển theo mô hình này. Trong đó, Masteri Grand Coast nằm gần Wonder Wave Park, thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích của khu đô thị, hướng đến không gian sống tích hợp giữa sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi.

Dự án Masteri Grand Coast mở ra tầm nhìn mặt hồ Wonder Wave Park. Ảnh: Masterise Group

Dự án do Masterise Homes phát triển, với hệ tiện ích cảnh quan compound liên hoàn rộng nhất bộ sưu tập Masteri, được quy hoạch trong 4 công viên nội khu. Công trình mang tiêu chuẩn bàn giao thuộc dòng Masteri Collection và vận hành theo mô hình quản lý của Masterise Property Management.

Song Anh