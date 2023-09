Quy định về CSGT được mặc thường phục để phát hiện người vi phạm

Cảnh sát giao thông được quyền hóa trang, dùng thiết bị nghiệp vụ giám sát để phát hiện người vi phạm rồi báo cho lực lượng công khai xử lý.

Đây là nội dung trong Thông tư 32/2023 do Bộ Công an ban hành, có hiệu lực từ 15/9.

Điều 11 cho phép tổ cảnh sát giao thông được bố trí một bộ phận cán bộ hóa trang (mặc thường phục) phối hợp cùng tổ tuần tra, kiểm soát công khai, theo kế hoạch đã được ban hành. Cảnh sát hóa trang và cảnh sát tuần tra công khai phải giữ khoảng cách thích hợp để đảm bảo việc xử lý vi phạm kịp thời, đúng pháp luật.

Cán bộ hóa trang có nhiệm vụ trực tiếp quan sát hoặc sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ giám sát tình hình trật tự, an toàn giao thông. Khi phát hiện vi phạm giao thông, cán bộ hóa trang thông báo cho tổ tuần tra công khai để dừng phương tiện, xử lý.

Trường hợp phát hiện vi phạm nghiêm trọng, cán bộ hóa trang được dùng giấy chứng minh công an nhân dân để vận động người dân phối hợp cùng ngăn chặn.

Tuy nhiên không phải lúc nào cảnh sát giao thông cũng được hóa trang mà phải có kế hoạch tuần tra, kiểm soát đã được phê duyệt. Cục trưởng Cảnh sát giao thông, giám đốc công an cấp tỉnh, trưởng phòng cảnh sát giao thông hoặc tương đương được quyết định việc cảnh sát giao thông mặc thường phục để kết hợp công khai với hóa trang.

Cảnh sát giao thông tuần tra, xử lý người vi phạm nồng độ cồn ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ảnh: Gia Chính

Bộ Công an giải thích việc hóa trang này nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đấu tranh phòng, chống tội phạm, tình hình an ninh, trật tự, an toàn giao thông phức tạp.

Quy định cảnh sát giao thông được hóa trang đã có từ năm 2012 ở Thông tư 65/2012. Nhưng ở thông tư mới nhất sắp có hiệu lực này, Bộ Công an dành một điều, quy định cụ thể hơn về điều kiện, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận hóa trang.

Cảnh sát giao thông được trang bị súng ngắn, súng trường, tiểu liên

Thông tư 32/2023 quy định cảnh sát giao thông có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát; giải quyết tai nạn giao thông; tham gia phòng chống tội phạm, khủng bố, biểu tình gây rối, cứu nạn cứu hộ...

Cảnh sát giao thông được dừng xe đang di chuyển trên đường để kiểm soát người, phương tiện, giấy tờ của lái xe, giấy tờ xe.

Đây cũng là lực lượng được trang bị ôtô, môtô, xe chuyên dùng và các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ như súng ngắn, trường, tiểu liên, bắn điện, bắn lưới, bắn đạn cao su, bắn đạn cay, bắn đạn đánh dấu, bình xịt cay, dùi cui điện, áo giáp, khóa số 8, gậy chỉ huy giao thông.

Phạm Dự