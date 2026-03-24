Quỹ đầu tư 100 tỷ USD của Mỹ muốn tham gia Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Warburg Pincus - một trong những quỹ đầu tư tư nhân lâu đời nhất thế giới - muốn tham gia Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam trong thời gian tới.

Thông tin này được Christopher Turner, Giám đốc điều hành Warburg Pincus chia sẻ tại tọa đàm xúc tiến đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, ngày 23/3 (giờ Mỹ) tại New York. Sự kiện được tổ chức nhân chuyến làm việc tại Mỹ của Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, thu hút sự tham dự của hơn 100 tập đoàn, doanh nghiệp, quỹ đầu tư lớn của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tại tọa đàm, ông Christopher Turner, Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư tư nhân Warburg Pincus cho biết rất quan tâm đến thị trường Việt Nam bởi tiềm năng tăng trưởng cao, cùng hệ sinh thái khởi nghiệp năng động và có các cơ hội phát triển trong lĩnh vực công nghệ.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu trước các nhà đầu tư Mỹ, ngày 23/3, tại New York. Ảnh: VGP

Theo ông Turner, với kinh nghiệm hơn 60 năm, quỹ đầu tư này sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển thị trường vốn. Cùng với đó, Warburg Pincus mong muốn tham gia vào Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) tại Việt Nam thời gian tới.

Warburg Pincus là một trong những quỹ đầu tư tư nhân lâu đời nhất thế giới còn duy trì được vị thế cho đến hiện tại. Quỹ này hiện diện tại hơn 45 quốc gia, đã rót vốn hơn 125 tỷ USD vào trên 1.100 doanh nghiệp. Ở Việt Nam, quỹ từng đầu tư vào Vincom Retail, Techcombank, MoMo...

Trao đổi với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư Mỹ, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết IFC là đột phá chiến lược, giúp Việt Nam đổi mới mô hình tăng trưởng và hiện thực hóa mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Ông đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư Mỹ tiếp tục đồng hành, hợp tác cùng Việt Nam trong quá trình vận hành, phát triển để IFC trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới tài chính toàn cầu.

Đại diện các công ty Mỹ cũng khẳng định Việt Nam là ưu tiên hàng đầu tại khu vực ASEAN. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư Mỹ khuyến nghị Việt Nam cần nâng cấp hạ tầng thị trường tài chính theo chuẩn quốc tế, tiếp tục cải thiện chính sách sở hữu nước ngoài, quy định về IPO với doanh nghiệp công nghệ...

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp ông Christopher Turner, Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư tư nhân Warburg Pincus. Ảnh: VGP

Cùng ngày, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đến thăm và làm việc tại sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq và New York (NYSE). Làm việc ở Nasdaq, Phó thủ tướng đề xuất Nasdaq hợp tác, tăng đối thoại chính sách nhằm hoàn thiện thị trường vốn ở Việt Nam.

Đồng thời, đơn vị này cũng có thể chia sẻ tiêu chuẩn, điều kiện niêm yết, hợp tác phát triển công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và đào tạo nhân lực cho thị trường chứng khoán, Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam.

Làm việc với lãnh đạo NYSE, Phó thủ tướng đề nghị tổ chức này chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, vận hành sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Trong đó tập trung vào các vấn đề như ứng dụng công nghệ số quản lý, giám sát thị trường, thu hút vốn từ các quỹ đầu tư tổ chức và cơ chế giải quyết tranh chấp theo chuẩn mực quốc tế...

Phó chủ tịch phụ trách niêm yết và dịch vụ Chris Taylor kỳ vọng Việt Nam sẽ sớm có doanh nghiệp niêm yết trên sàn NYSE. Cùng với đó, lãnh đạo NYSE đề xuất một số nội dung hợp tác về chia sẻ dữ liệu thị trường, tăng trao đổi thông tin, chính sách giữa sàn NYSE với các sở giao dịch chứng khoán của Việt Nam.

Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được thành lập từ cuối năm ngoái, đặt ở TP HCM và Đà Nẵng. Trong đó, IFC ở TP HCM (VIFC-HCMC) hoạt động từ hôm 11/2, được phát triển dựa trên các trụ cột chiến lược gồm trung tâm tài chính hàng không; trung tâm tài chính hàng hải; sở giao dịch hàng hóa và trung tâm lưu ký - thanh toán bù trừ công nghệ cao.

Anh Tú