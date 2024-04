Quý cô tuổi Mùi tìm bạn trai trung thực, thấu hiểu, kiên nhẫn

Mình thích đọc sách, sưu tập sách, chạy marathon, vẫn luyện tập để có thể chạy HM vào cuối năm nay, đạp xe và bơi lội.

Biết tới chuyên mục này từ lâu nhưng hôm nay, sau nhiều năm độc thân vui vẻ, mình mới quyết định tìm kiếm một người bạn mới, đồng hành cùng với mình tương lai lâu dài. Mình xin tự giới thiệu, mình sinh năm 1991, quê ở Hải Dương, tỉnh tên vậy nhưng không có giáp biển nào nha, đang làm việc ở TP HCM, công việc là IT Business Consultant của một công ty nước ngoài có văn phòng tại Việt Nam. Trước đây mình học tập và sinh sống tại Hà Nội, sau đó chuyển vào Sài Gòn, do hợp đất hợp nước nên quyết định là sống lâu dài ở đây luôn.



Mong muốn của mình, tìm kiếm bạn trai ưu tiên làm việc thuộc ngành IT, vì dễ cho việc trao đổi và thấu hiểu về ngành nghề. Nhưng mình cũng rất cởi mở để làm quen các bạn làm ngành nghề khác nhé. Mình có một sở thích đặc biệt tới giờ là vẫn coi phim Conan, phim hoạt hình Ghibli. Hy vọng sẽ quen được bạn trai có sở thích tương đồng có thể chia sẻ thời gian cùng nhau.



Trong tình yêu, điều quan trọng với mình là trung thực, thấu hiểu và kiên nhẫn. Hai người độc lập quen nhau sẽ không thể hợp hoàn toàn được, nên chúng ta cần sống thành thực, kiên nhẫn tìm hiểu để có thể chấp nhận con người của nhau. Vì như vậy mới có thể yêu thương và đi với nhau lâu dài được. Nếu bạn nào cùng sở thích, quan điểm và chưa bồ thì hãy liên lạc với mình nhé.

