Quốc tế hỗ trợ Việt Nam gần 16 triệu USD khắc phục hậu quả mưa lũ

Cộng đồng quốc tế đã hỗ trợ tài chính, vật phẩm thiết yếu với tổng trị giá gần 16 triệu USD cho Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các khoản hỗ trợ tài chính, nhu yếu phẩm này cùng những sự động viên, chia sẻ được các nước và các tổ chức quốc tế chuyển tới Việt Nam, sau khi các địa phương hứng chịu những đợt mưa lũ lịch sử và thiên tai liên tiếp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

"Nguồn lực này sẽ được các cơ quan chức năng Việt Nam phân phối trực tiếp đến các khu vực chịu ảnh hưởng, đến tận tay người dân bị ảnh hưởng", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết trong cuộc họp báo ngày 27/11.

Cứu trợ người dân trong lũ ở xã Hòa Xuân. Ảnh: Thanh Tùng

Bà Hằng cho biết thêm nhiều bạn bè nước ngoài, du khách quốc tế trong những ngày qua đã cùng chia sẻ, giúp đỡ người dân Việt Nam gặp khó khăn bằng các hình thức khác nhau.

Theo bà, đây là sự động viên to lớn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ quốc tế nhằm giúp nhân dân các địa phương bị thiệt hại sớm vượt qua khó khăn. Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ kịp thời, thiết thực và quý báu này.

Theo số liệu cập nhật tới ngày 23/11, mưa lũ ở Nam Trung Bộ làm 90 người chết, hư hỏng 1.154 nhà, thiệt hại kinh tế ban đầu ước tính 9.035 tỷ đồng.

Ngọc Ánh