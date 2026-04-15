Quốc lộ 51 kẹt cứng 5 km vì rào chắn sửa đường

Việc rào chắn để sửa chữa các đoạn đường hư hỏng khiến quốc lộ 51 qua Đồng Nai kẹt cứng nhiều km.

Chiều 15/4, dòng xe chạy trên quốc lộ 51 hướng TP HCM về Đồng Nai khi đến khu vực phường Tam Phước, Phước Tân (TP Biên Hòa cũ) phải nhích từng chút một, nhiều đoạn gần như đứng yên.

Dòng xe ùn tắc kéo dài, chiều 15/4. Ảnh: Phước Tuấn

Nguyên nhân là trên tuyến đang sửa chữa một số vị trí mặt đường xuống cấp. Nhiều điểm hư hỏng nặng, như khu vực giao đường Nam Cao, Khu công nghiệp Tam Phước và đường Phùng Hưng, được nhà thầu rào chắn để thi công.

Tại nút giao đường Nam Cao, đoạn dài hơn 500 m bị quây rào gần nửa mặt đường theo hướng Vũng Tàu về Biên Hòa, tạo thành "nút cổ chai". Có đoạn chỉ còn hai làn xe, cộng thêm đèn tín hiệu khiến tình trạng ùn ứ nghiêm trọng hơn. Dòng phương tiện nối đuôi kéo dài hơn 5 km, nhiều xe phải quay đầu tìm hướng khác.

Theo người dân địa phương, tình trạng này xuất hiện từ khi quốc lộ bắt đầu sửa chữa, đặc biệt nghiêm trọng vào giờ cao điểm chiều tối. "Bình thường tôi đi làm từ Nhơn Trạch về Biên Hòa khoảng 45 phút, nhưng mấy hôm nay chiều nào cũng mất hơn 3 tiếng", anh Trường, ngụ xã Phước Tân, nói.

Đơn vị thi công đào đường sửa chữa đoạn qua nút giao Nam Cao. Ảnh: Phước Tuấn

Đại diện Sở Xây dựng Đồng Nai cho biết việc sửa chữa nằm trong kế hoạch năm 2026 trên toàn tuyến quốc lộ 51 qua địa bàn, nhằm đảm bảo an toàn cho trục giao thông huyết mạch nối TP HCM và khu vực cảng biển. Từ đầu tháng 4, nhà thầu đã bóc dỡ, gia cố và thảm mới nhiều vị trí thường xuyên hư hỏng, dự kiến hoàn thành vào tháng 7.

"Những đoạn hay lún qua phường Long Hưng, Phước Tân được thay kết cấu bêtông để đảm bảo chất lượng nên thời gian rào chắn mỗi vị trí thường kéo dài 5-7 ngày", đại diện Sở cho biết.

Quốc lộ 51 được sửa chữa qua đoạn nút giao đường Nam Cao. Ảnh: Phước Tuấn

Để giảm ảnh hưởng đến việc đi lại, chủ đầu tư cho hay sẽ tăng cường thi công ban đêm, vị trí nào xong sẽ tháo rào chắn ngay. Đồng thời, đơn vị đã đề nghị lực lượng CSGT tăng cường điều tiết tại các khu vực đang thi công.

Quốc lộ 51 dài 72 km, là tuyến huyết mạch kết nối TP HCM với Đồng Nai và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. Vai trò của tuyến càng lớn khi đây là trục chính kết nối sân bay Long Thành, dự kiến khai thác cuối năm nay.

Hướng tuyến quốc lộ 51. Đồ họa: Đăng Hiếu

Phước Tuấn