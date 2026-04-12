Quốc hội sẽ xem xét việc lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương ngay trong tháng 4

Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết xây dựng thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương tại kỳ họp thứ nhất, dự kiến vào cuối tháng 4.

Sáng 12/4, Quốc hội thống nhất điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ nhất, bổ sung nội dung Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương. Dự kiến tại đợt 2 của kỳ họp, ngày 20-23/4, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua nghị quyết này.

Cách đây khoảng một tuần, Chính phủ ban hành nghị quyết thông qua hồ sơ đề án lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai, đồng thời hoàn thiện thủ tục trình Quốc hội thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Trước đó ngày 25/3, Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 đã thống nhất chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Các đại biểu Quốc hội tại hội trường Diên Hồng, kỳ họp thứ nhất khóa 16. Ảnh: Hoàng Phong

Đồng Nai nằm ở vùng Đông Nam Bộ, có lịch sử hình thành hơn 325 năm. Sau khi sáp nhập với Bình Phước, địa phương có diện tích hơn 12.000 km2, dân số khoảng 4,5 triệu, trở thành cực tăng trưởng năng động của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Liền kề và liên kết trực tiếp với siêu đô thị TP HCM, Đồng Nai còn là điểm giao thoa của nhiều hành lang kinh tế và trục kết nối chiến lược, giữ vai trò cầu nối với Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Năm 2025, GRDP của Đồng Nai tăng 9,63%, vượt 1,13% so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt 677.932 tỷ đồng, tăng 84.468 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 150,86 triệu đồng.

Hiện Đồng Nai có 89 khu công nghiệp được quy hoạch, thu hút gần 2.300 dự án từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký hơn 44 tỷ USD. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp - xây dựng chiếm gần 55% GRDP, dịch vụ 26%, nông - lâm - thủy sản hơn 12%. Hiện cả nước có 6 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ.

Bên cạnh nghị quyết trên, Quốc hội cũng thống nhất bổ sung vào chương trình để xem xét, thông qua các nội dung Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.

Sơn Hà