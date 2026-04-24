Quốc hội chốt thêm ngày nghỉ hưởng nguyên lương 24/11

Sáng 24/4, Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết ấn định ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương.

Theo Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam vừa được thông qua, vào ngày 24/11, người dân được miễn hoặc giảm phí, lệ phí tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhà nước khuyến khích nhân dân, đặc biệt là thanh niên, trẻ em tham gia các hoạt động văn hóa trong các ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước.

Ngày 24/11 được lựa chọn gắn với Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Chính phủ cho biết các cơ quan đang nghiên cứu bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật thuộc lĩnh vực nội vụ vào Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội khóa 16, trong đó có nội dung sửa đổi Bộ luật Lao động theo hướng quy định ngày 24/11 là ngày người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương. Dự án Luật này dự kiến được thông qua tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa 16.

Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh báo cáo giải trình tiếp thu trước khi Quốc hội thông qua.

Chi tối thiểu 2% tổng chi ngân sách cho văn hóa

Nghị quyết quy định Nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần theo yêu cầu phát triển. Đồng thời, Nhà nước khuyến khích huy động nguồn lực xã hội, hình thành các cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa nhằm liên kết không gian sáng tạo với hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất, phân phối và thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ văn hóa.

Lần đầu tiên các khái niệm "cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa" và "tổ hợp sáng tạo văn hóa" được luật hóa nhằm kết nối không gian sáng tạo với các mô hình kinh doanh đổi mới. Đi kèm là các chính sách ưu đãi thuế: doanh nghiệp văn hóa được miễn thuế thu nhập 2 năm, giảm 50% trong 4 năm tiếp theo; chuyên gia, nhà khoa học trong ngành được hưởng ưu đãi tương tự đối với thu nhập từ tiền lương. Thuế giá trị gia tăng 5% áp dụng cho sản xuất phim, nghệ thuật biểu diễn và thể thao dành cho người khuyết tật.

Chính sách đối với con người cũng có điểm mới khi cho phép tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển đối với nghệ sĩ, vận động viên có thành tích đặc biệt xuất sắc hoặc đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế. Viên chức trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn truyền thống, xiếc được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề từ 40% đến 60%.

Bên cạnh đó, Nghị quyết thúc đẩy chuyển đổi số thông qua thí điểm các mô hình "nhà hát di động", "thư viện số" và thành lập Quỹ văn hóa, nghệ thuật theo mô hình đầu tư mạo hiểm hợp tác công tư. Đáng chú ý, chính sách miễn 100% thuế nhập khẩu và phí hải quan đối với bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm được đưa từ nước ngoài về Việt Nam không vì lợi nhuận nhằm phục vụ bảo tồn di sản dân tộc.

