Quốc hội chốt bỏ ngưỡng chịu thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh

Quốc hội chốt bỏ ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng chịu thuế với hộ kinh doanh, giao Chính phủ điều chỉnh, và mức dự kiến lên 1 tỷ mỗi năm.

Sáng 24/4, với hơn 93% đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Thuế: thu nhập cá nhân (TNCN), giá trị gia tăng (VAT), thu nhập doanh nghiệp và tiêu thụ đặc biệt.

Theo đó, thay vì "chốt cứng" ngưỡng doanh thu phải nộp thuế TNCN, VAT với cá nhân, hộ kinh doanh từ 500 triệu đồng một năm như trước, Quốc hội giao Chính phủ quyền điều chỉnh ngưỡng này.

Mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cũng do Chính phủ quy định, không cố định tại luật. Các quy định này có hiệu lực từ 1/1/2026.

Các đại biểu tại nghị trường Quốc hội phiên họp sáng 24/4. Ảnh: Quang Phúc

Tại báo cáo tiếp thu, giải trình Chính phủ cho biết dự kiến nâng mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh lên 1 tỷ đồng. Ngưỡng miễn thuế với doanh nghiệp nhỏ cũng tương tự.

Chính phủ cho rằng ngưỡng 1 tỷ đồng "phù hợp thời điểm hiện nay, được cân nhắc và tính toán toán kỹ tác động tới thu ngân sách, người nộp thuế".

Nhà điều hành kỳ vọng mức này khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. Đây hiện cũng là mức quy định hộ, cá nhân kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế. Do đó, theo Chính phủ, đề xuất nâng ngưỡng miễn thuế như trên đồng nhất với quy định về sử dụng hóa đơn.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, việc tăng gấp đôi mức miễn thuế dự kiến làm giảm thu ngân sách khoảng 7.000 tỷ đồng. Trong đó, giảm thu từ hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ lần lượt khoảng 4.850 tỷ và 2.200 tỷ đồng.

Trước đó, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị cân nhắc "quy định khoảng hoặc mức về doanh thu" để Chính phủ chủ động điều chỉnh trong trường hợp khẩn cấp vì lợi ích quốc gia.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết Chính phủ không quy định khung trong luật, nhưng chỉ điều chỉnh "tối đa ngưỡng doanh thu chịu thuế đến dưới 3 tỷ đồng một năm".

Bởi theo Luật Thuế thu nhập cá nhân, hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng một năm sẽ phải nộp thuế theo thu nhập (doanh thu trừ chi phí). Còn theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, các mức thuế suất khác nhau với mức doanh thu 3 tỷ đồng, gồm 15% khi công ty có doanh thu dưới 3 tỷ; doanh thu 3-50 tỷ đồng chịu thuế 17%. Điều này đồng nghĩa, trường hợp nâng doanh thu miễn thuế lên hơn 3 tỷ đồng, cơ quan điều hành sẽ phải sửa các luật thuế liên quan để đồng bộ pháp lý.

Theo số liệu của cơ quan thuế, cả nước có khoảng 2,56 triệu hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng. Khoảng 900.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó đơn vị nhỏ và siêu nhỏ chiếm gần 94%.

Bộ Tài chính cho biết giai đoạn 2022-2025 cả nước có 3-4 triệu hộ kinh doanh, trong đó hơn 2 triệu hộ khai thuế ổn định, đóng góp khoảng 2% tổng thu ngân sách. Riêng 2025, số thu thuế từ khu vực này đạt 32.840 tỷ đồng, tăng 37,5% so với cùng kỳ.

Anh Tú