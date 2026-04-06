Quốc hội bắt đầu quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội khóa 16

Sau phiên khai mạc sáng 6/4, Quốc hội triển khai quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội và kiện toàn các chức danh thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ mới.

Theo chương trình kỳ họp được thông qua tại phiên trù bị, sau khai mạc, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 trình Quốc hội số lượng thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dự thảo nghị quyết về cơ cấu, số lượng thành viên khóa 16.

Quốc hội thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu và chỉnh lý dự thảo nghị quyết. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16 bằng hệ thống điện tử.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách nhân sự và tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Phần còn lại của phiên họp buổi sáng được truyền hình, phát thanh trực tiếp. Dự kiến từ 11h, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 trình dự thảo nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội để Quốc hội thảo luận, sau đó biểu quyết thông qua bằng hệ thống điện tử. Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại phiên khai mạc kỳ họp, sáng 6/4. Ảnh: Hoàng Phong

Buổi chiều, Quốc hội họp riêng, dự kiến bầu Phó chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng trình dự thảo các nghị quyết bầu các chức danh thuộc cơ quan Quốc hội để đại biểu thảo luận, trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua.

Lãnh đạo Quốc hội khóa 15 gồm Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Phó chủ tịch Đỗ Văn Chiến (thường trực), Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương, Vũ Hồng Thanh, Lê Minh Hoan và bà Nguyễn Thị Thanh.

Sơn Hà