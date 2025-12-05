Quốc Cường Gia Lai muốn bán công ty con để trả nợ liên quan bà Trương Mỹ Lan

Quốc Cường Gia Lai đang trình cổ đông phương án bán tài sản, thoái vốn và hợp tác đầu tư dự án để có tiền trả nợ gần 2.883 tỷ đồng liên quan bà Trương Mỹ Lan.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) mới trình cổ đông phương án sắp xếp tài chính để thanh toán khoản nợ phát sinh từ hợp đồng "hứa mua hứa bán" dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển với Công ty cổ phần Đầu tư Sunny Island - doanh nghiệp liên quan đến bà Trương Mỹ Lan. Đây là siêu dự án từng được cựu Tổng giám đốc QCG Nguyễn Thị Như Loan kỳ vọng mang lại doanh thu trên 12.000 tỷ đồng và lợi nhuận 7.000 tỷ đồng.

Theo ban lãnh đạo QCG, giao kết hợp đồng "hứa mua hứa bán" dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển "là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật" và công ty đã nhận 2.882,8 tỷ đồng từ Sunny Island.

Tuy nhiên, do đối tác vi phạm thỏa thuận, công ty khởi kiện ra Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC). VIAC từng tuyên công ty được chấm dứt hợp đồng và yêu cầu đối tác trả lại toàn bộ hồ sơ giải phóng mặt bằng dự án. Tuy nhiên, TAND TP HCM sau đó hủy phán quyết trọng tài do hồ sơ này là chứng cứ của vụ án hình sự. Cuối năm ngoái, TAND cấp cao tại TP HCM tuyên phúc thẩm, buộc công ty hoàn trả khoản tiền 2.882,8 tỷ đồng để nhận lại các tài liệu này.

Đến nay, công ty đã thanh toán 1.100 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án, chủ yếu bằng nguồn thu ứng trước từ chuyển nhượng các nhà máy thủy điện và khoản vay cá nhân. Tình hình tài chính công ty đang gặp khó khăn vì diễn biến chung của thị trường bất động sản, pháp lý các dự án chưa được tháo gỡ và tiêu thụ hàng tồn kho không như kỳ vọng.

Do đó, để có tiền thanh toán phần còn lại, ban lãnh đạo đề xuất chuyển nhượng vốn góp tại các công ty con và công ty liên kết ngay trong năm nay. Điều kiện là giá trị chuyển nhượng không thấp hơn giá vốn đầu tư. Ngoài ra, công ty cũng muốn hợp tác kinh doanh các sản phẩm và dự án bất động sản với nhà đầu tư có năng lực.

Việc thanh toán khoản nợ còn lại được ban lãnh đạo đánh giá là cần thiết để đảm bảo hoạt động bình thường, tránh cơ quan thi hành án thực hiện biện pháp cưỡng chế, gây thiệt hại về tài sản.

Theo báo cáo tài chính gần nhất vào cuối quý III, QCG đang có tổng tài sản hơn 8.760 tỷ đồng và nợ phải trả 4.150 tỷ đồng. Trong số này, khoản phải trả liên quan đến dự án Bắc Phước Kiển còn 1.982 tỷ đồng. Việc nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn là nguyên nhân khiến đơn vị kiểm toán từng nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục khi nêu ý kiến trong báo cáo tài chính bán niên.

Năm nay, QCG đặt mục tiêu doanh thu thuần 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300 tỷ, tăng lần lượt 274% và 306% so với thực hiện. Sau chín tháng đầu năm, công ty mới thu 354 tỷ đồng và lãi sau thuế 34 tỷ đồng.

