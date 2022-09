Que tránh thai cắm sâu vào trong cơ bắp tay

Rong kinh sau 2 tháng sử dụng que cấy tránh thai, chị Ngân đến bệnh viện kiểm tra phát hiện que đi sâu vào trong cơ bắp tay cần phẫu thuật ngay.

Chị Ngân (26 tuổi, TP HCM) sinh con đầu lòng vào tháng 12/2021. Nửa năm sau chị tiến hành cấy que tránh thai, nhưng bị nổi mụn, rong kinh nên đến BVĐK Tâm Anh TP HCM thăm khám.

ThS.BS Nguyễn Thị Quý Khoa, Trung tâm Sản Phụ khoa cho biết khi kiểm tra bác sĩ không thấy que cấy dưới lớp da cánh tay, ở vùng đặt que cấy xuất hiện vết thương nhỏ. Kết quả siêu âm phát hiện dị vật que tránh thai đi lạc vào sâu trong cơ bắp tay ở vị trí ⅓ giữa mặt trong cánh tay, cách khuỷu tay 11 cm. Chị Ngân từng can thiệp rút que tránh thai tại một bệnh viện trên địa bàn TP HCM nhưng không tháo được.

Hình ảnh X-quang thể hiện rõ que tránh thai lạc vào ⅓ mô mềm giữa mặt trong cánh tay. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Xác định đây là trường hợp que tránh thai đi lạc sâu vào tổ chức cơ phức tạp, Trung tâm Sản Phụ khoa đã hội chẩn với bác sĩ Trung tâm Chấn thương - Chỉnh hình, BVĐK Tâm Anh TP HCM lên phương án phẫu thuật, đưa dị vật ra ngoài an toàn.

"Dị vật đi sâu vào lớp cơ, chứa nhiều mạch máu, dây thần kinh. Vì vậy, êkip không thể gắp bỏ que tránh thai ra khỏi cơ thể theo cách tiêm thuốc tê rồi rạch đường nhỏ dưới da tay để kéo ra ngoài như bình thường", TS.BS Tăng Hà Nam Anh, Giám đốc Trung tâm Chấn thương - Chỉnh hình cho biết.

C-arm hỗ trợ ekip bác sĩ xác định chính xác vị trí của que cấy trong cuộc phẫu thuật tìm dị vật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ca mổ lấy dị vật do bác sĩ Tăng Hà Nam Anh, bác sĩ Quý Khoa phối hợp thực hiện. Người bệnh được gây mê phẫu thuật. Nhằm định vị chính xác địa điểm que tránh thai đi lạc, êkíp sử dụng hệ thống cánh tay C-Arm chụp X-quang liên tục 3 giai đoạn trước - trong - sau phẫu thuật. Sau 10 phút can thiệp, bác sĩ đã rút được dị vật ra khỏi bắp tay. Que cấy đi lạc sâu, xuyên qua bao cơ vào trong lớp cơ. May mắn, dị vật chưa chạm vào bó mạch máu - thần kinh cánh tay.

Trường hợp chị Ngân nếu không can thiệp lấy sớm, que tránh thai có thể tiếp tục đi sâu, đụng bó mạch thần kinh. Người bệnh có thể viêm, chèn ép dây thần kinh, khó khăn trong việc nâng, mang, vác đồ vật thường ngày, không loại trừ khả năng gây vỡ mạch máu, gây tê - yếu liệt tay, hoặc tiếp tục di chuyển đến các bộ phận trong cơ thể, bác sĩ Nam Anh nói.

Theo bác sĩ Quý Khoa, que tránh thai đi lạc phần lớn do kỹ thuật cấy que chưa phù hợp. Lúc đó, que cấy đi sâu sẽ dễ bị di chuyển xa hơn vị trí ban đầu khi cánh tay hoạt động.

Dị vật que tránh thai đi sâu vào lớp cơ tay được BVĐK Tâm Anh gắp thành công. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Que tránh thai là thanh nhựa nhỏ chứa nội tiết tố Levonorgestrel hay etonogestrel. Chúng được cấy dưới da cánh tay không thuận của phụ nữ, giúp chị em tránh thai từ 3-5 năm. Sau khi cấy, chị em có thể sờ, cảm nhận như một que tăm dưới cánh tay. Để đề phòng que cấy tránh thai đi lạc nguy hiểm, chị em nên thực hiện thủ thuật cấy que ngừa thai ở bệnh viện uy tín. Phái đẹp nên tái khám để kiểm tra theo hẹn của bác sĩ. Ngoài ra, nếu chị em tự sờ không cảm nhận được que cấy cần đến bệnh viện khám ngay.

*Tên nhân vật đã được thay đổi*

Tuệ Diễm