Quế Sơn giao lưu về tiểu thuyết 'Nắng tháng tám'

Dịch giả Quế Sơn có buổi trò chuyện với độc giả về "Nắng tháng tám' của William Faulkner - tiểu thuyết gia Mỹ từng đoạt Nobel Văn học 1949.

Buổi giao lưu diễn ra nhân ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam hai, tại Đường sách TP HCM, 9h ngày 23/4, có sự góp mặt của nhà văn, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu.

Dịch giả Quế Sơn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bản dịch Nắng tháng tám ra mắt độc giả năm 2013, được trao giải thưởng Sách Hay cùng năm. Buổi giao lưu nhằm giúp độc giả hiểu hơn về vẻ đẹp cũng như những ẩn ý nghệ thuật trong tác phẩm của nhà văn William Faulkner (đoạt giải Nobel Văn chương năm 1949).

Bối cảnh tiểu thuyết diễn ra ở vùng Nam Mỹ vào những năm 1930, xoay quanh vụ mưu sát người phụ nữ tên Joanna Burden, một địa chủ bị dân trong vùng khinh ghét vì quá khứ gia đình. Thông qua quá trình kể câu chuyện, bí mật của những nhân vật dần được tiết lộ.

Theo dịch giả, Faulkner không sử dụng lối kể truyện đơn tuyến, sắp xếp các tình tiết theo thời gian, ông chọn lối trình bày phức tạp, theo cấu trúc vòng tròn, tức là bắt đầu kể câu chuyện khi nó gần kết thúc rồi mới quay ngược về các tình tiết trong quá khứ để rồi chấm dứt nó ở chương cuối.

"Tôi bị rúng động bởi nội dung đầy chất nhân văn của tiểu thuyết này. Cốt truyện có vẻ đơn giản nhưng càng đọc càng thấy tác giả dẫn ta đi sâu vào những nỗi đau sâu thẳm trong nội tâm con người trong một bối cảnh xã hội ngột ngạt", Quế Sơn từng cho biết.

Tiểu thuyết Nắng tháng tám ra mắt lần đầu ở Mỹ vào năm 1932, chỉ ba năm sau, sách được dịch sang tiếng Pháp, do nhà xuất bản Gallimard ở Paris ấn hành. Tác phẩm từng vào danh sách Một trăm tiểu thuyết tiếng Anh hay nhất, do Time bình chọn năm 2013 và xếp thứ 54 trong danh sách Một trăm tiểu thuyết tiếng Anh hay nhất của thế kỷ 20 (năm 1999).

William Cuthbert Faulkner (1897-1962) từng đoạt Nobel Văn học năm 1949 và hai giải Pulitzer năm 1955 và 1963. Ông là một trong những nhà văn quan trọng nhất thế kỷ 20, có nhiều tác phẩm gây tiếng vang như: Âm thanh và cuồng nộ (The sound and the fury), Khi tôi nằm chết (As I lay dying) và Absalom, Absalom!

Bìa tiểu thuyết "Nắng tháng tám" bản tiếng Việt.

Dịch giả Quế Sơn tửng chuyển ngữ các tác phẩm như: Lụa (Alessandro Baricco), Người đẹp ngủ mê (Yasunari Kawabata), Nhật ký kẻ mị tình (Soren Kierkegaard).

Thất Sơn