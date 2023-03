Que cấy tránh thai đi lạc vào cơ bắp tay

Hà NộiNgười phụ nữ 32 tuổi, ba tháng sau khi cấy que tránh thai trên tay luôn có cảm giác đau khi cử động, chụp X-quang phát hiện que đi lạc sâu trong cơ bắp tay.

Ngày 10/3, bác sĩ Trần Quốc Thắng, Trưởng Khoa Phụ Sản 1, Bệnh viện Thanh Nhàn, cho biết bình thường que tránh thai được cấy ở dưới da khoảng 0,3-0,5 mm, sờ bằng tay có thể cảm nhận được như một que tăm. Bệnh nhân này gần đây sờ không thấy que, ảnh chụp X-quang cho thấy que không nằm dưới da mà sâu trong phần cơ cánh tay phải.

Bác sĩ chỉ định mổ lấy que, tránh dị vật đi sâu vào ngực, tim, ảnh hưởng tính mạng. Tuy nhiên, do que đi lạc, khi can thiệp bác sĩ phải rạch đường dài 3-6 cm để tìm que. Do lo lắng, bệnh nhân chưa mổ ngay, xin về nhà theo dõi thêm.