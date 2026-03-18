Quay đầu xe máy không quan sát, cô gái bị húc ngã

Đăk LăkNgười phụ nữ quay đầu xe máy nhưng không quan sát, bị một xe máy khác đâm ngã, hôm 15/3 tại Lê Duẩn, Buôn Ma Thuật.

Tình huống giao thông: Ở đoạn đường vắng xe, một người phụ nữ đi xe máy quay đầu xe từ lề đường. Cô này chỉ quan sát phía trước mà không ngoái đầu nhìn phía sau. Đúng lúc đó, một xe máy khác do một phụ nữ điều khiển, phía sau có chở thêm một người, đang chạy tới với tốc độ cao tới. Do khoảng cách gần và tình huống bất ngờ, người đi sau không kịp phanh hoặc né tránh, dẫn đến va chạm mạnh. Cú đâm khiến các nạn nhân ngã văng ra đường, chưa rõ thương vong.

Chuyển hướng không quan sát, người phụ nữ bị xe máy đâm bay

Kỹ năng lái xe: Đối với người đi xe máy khi muốn chuyển hướng cần quan sát gương, bật xi-nhan sớm, quay đầu qua lại nhìn cả hai phía, nếu thấy đảm bảo an toàn mới từ từ mới chuyển hướng. Không nên rẽ gấp và chọn vị trí an toàn để chuyển hướng.

Ngoài ra đối với các phương tiện đi thẳng khác cần chú ý giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, đặc biệt trong khu dân cư. Quan sát kỹ dấu hiệu bất thường như xe phía trước đi chậm lại hoặc có xu hướng rẽ. Luôn chuẩn bị sẵn phương án phanh hoặc tránh. Đặc biệt, khi xe máy chở thêm người, cần đi chậm và tăng khoảng cách vì quãng phanh sẽ dài hơn.

Nguyên Vũ