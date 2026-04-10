Quảng Ninh yêu cầu giải quyết tồn đọng tại 2 dự án nghìn tỷ của FLC

Quảng NinhTỉnh yêu cầu rà soát pháp lý, cấp sổ đỏ và thu hồi nợ thuế tại hai dự án của Tập đoàn FLC với tổng vốn 16.000 tỷ đồng ở Hạ Long.

Yêu cầu trên được nêu trong kết luận của Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vũ Văn Diện về tình hình triển khai các dự án của Tập đoàn FLC. Các dự án gồm quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Hạ Long, sân golf Ngôi sao Hạ Long, Khu đô thị tại phường Hà Khánh giai đoạn 1 và 2 (tên thương mại: FLC Tropical City Ha Long).

Hiện sân golf đã hoàn thành và vận hành. Quần thể FLC Hạ Long xong 85%, đã khai thác một phần, còn lại đang triển khai.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao rà soát việc cấp sổ đỏ cho 9 lô biệt thự đã chuyển đổi sang đất nhà ở xã hội tại dự án FLC Hạ Long. Sở Xây dựng được giao rà soát toàn bộ sai sót nếu có trong điều chỉnh quy hoạch và đề xuất xử lý. Thời hạn báo cáo trước ngày 30/4.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài chính tham mưu các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, còn Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đồng bộ thủ tục điều chỉnh quyết định giao, cho thuê và xác định tiền sử dụng đất. Ông Diện yêu cầu "tuyệt đối không để thất thoát, lãng phí".

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Hạ Long được triển khai từ năm 2016 với quy mô khoảng 157 ha, tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng gồm nhiều hạng mục như trung tâm hội nghị, khách sạn, khu biệt thự nghỉ dưỡng...

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Hạ Long tại phường Hạ Long. Ảnh: FLC

Với dự án FLC Tropical City Ha Long, lãnh đạo tỉnh yêu cầu doanh nghiệp của ông Trịnh Văn Quyết hoàn thiện dứt điểm hạ tầng kỹ thuật và các công trình, ưu tiên thi công trước các trục đường chính, tuyến kè, đảm bảo các điều kiện cấp sổ đỏ.

Về vướng mắc thủ tục mua nhà xã hội tại giai đoạn 1, Văn phòng đăng ký đất đai và UBND phường Cao Xanh hướng dẫn nhà đầu tư, báo cáo tỉnh trước 10/4. Với hai lô đất nhà xã hội còn lại, FLC cần gửi văn bản về UBND tỉnh trước 15/4 nếu có nguyện vọng đầu tư, tránh lãng phí đất đai.

Tập đoàn cũng phải bàn giao toàn bộ đất công tại các dự án cho UBND phường Cao Xanh quản lý. Chính quyền địa phương và FLC cần công khai thông tin, cập nhật tiến độ xử lý cho người dân đã mua nhà hoặc góp vốn qua các kênh phù hợp.

Thuế tỉnh Quảng Ninh được giao rà soát toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Tập đoàn FLC gồm nợ tiền sử dụng đất, thuê đất, tiền phạt và phát sinh đồng thời có biện pháp thu nợ xấu.

Khu đô thị FLC Tropical City Ha Long có quy mô 88 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng. Dự án cung cấp nhiều sản phẩm nhà ở như shophouse, liền kề, chung cư, đất nền.

Ngọc Diễm