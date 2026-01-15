Quảng Ninh tổ chức đại lộ hoa đón Tết Nguyên đán

Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng dài khoảng một km sẽ được tổ chức ở phường Hạ Long và Hồng Gai dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Ninh, đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng sẽ diễn ra từ 14/2 đến 22/2 (tức từ 27 tháng chạp đến hết mùng 6 Tết) trên đoạn đường qua cung Quy hoạch Hội chợ và Triển lãm - quảng trường 30/10 - Bảo tàng, Thư viện tỉnh và công viên hoa.

Với chủ đề Quảng Ninh - Xuân di sản, kỳ quan số, đại lộ sẽ được trang trí xếp hoa nghệ thuật, linh vật xuân, quảng bá 6 hệ giá trị của tỉnh Quảng Ninh là "văn hóa đặc sắc, xã hội văn minh, hành chính minh bạch, kinh tế phát triển, nhân dân hạnh phúc".

Thiết kế đại lộ hoa ở Quảng Ninh dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trên dọc đại lộ, chính quyền sẽ cho ứng dụng công nghệ số, ánh sáng nghệ thuật, tương tác thông minh, không gian trải nghiệm văn hóa, âm nhạc, ẩm thực truyền thống, tái hiện không gian văn hóa các dân tộc trên địa bàn, văn hóa công nhân mỏ, văn hóa biển và văn hóa Phật giáo trúc lâm Yên Tử.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết đại lộ hoa nhằm tạo không khí vui tươi cho người và du khách trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, xây dựng hình ảnh đô thị Quảng Ninh trẻ trung, năng động. Đại lộ cũng được kỳ vọng là sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng, điểm nhấn ấn tượng, hấp dẫn trong dịp Tết.

Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vào ngày 25/1 tại quảng trường 30/10, hội chợ OCOP Quảng Ninh - Xuân 2026 ngày 26-11/2 (ngày 19-24 âm lịch) tại cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm...

Lê Tân