Quảng Ninh sẽ có khu công nghiệp 2.500 tỷ đồng gần sân bay Vân Đồn

Khu công nghiệp phía đông bắc sân bay Vân Đồn vừa được duyệt chủ trương đầu tư với quy mô 350 ha, vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng.

Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh, khu công nghiệp phía đông bắc sân bay Vân Đồn do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Quang Ngân làm chủ đầu tư. Được thành lập vào tháng 7/2024 tại Quảng Ninh, doanh nghiệp này hoạt động chính trong mảng kinh doanh bất động sản, phát triển hạ tầng khu công nghiệp.

Tổng diện tích dự án gần 350 ha gồm hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 có quy mô 202 ha, giai đoạn 2 là 145 ha, với tiến độ hoàn thành lần lượt 36 và 18 tháng.

Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng, gồm 386 tỷ vốn của nhà đầu tư. Khu công nghiệp sẽ ưu tiên thu hút các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng lớn, không tiếp nhận dự án tiêu tốn năng lượng hoặc tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Nằm ở phía đông tỉnh Quảng Ninh, đặc khu Vân Đồn có nhiều dự án hạ tầng lớn như cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, bến cảng Ao Tiên... Địa phương được quy hoạch thành khu kinh tế biển đa ngành, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển - đảo cao cấp đến 2030.

Với nhiều thông tin tích cực về hạ tầng, Vân Đồn từng là điểm nóng bất động sản nhất là loại hình đất nền giai đoạn 2018-2019. Hiện nay, cùng với diễn biến chung, thị trường này trong giai đoạn dần phục hồi.

