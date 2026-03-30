Quảng Ngãi, Tây Ninh, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau bầu lãnh đạo chủ chốt

Chủ tịch UBND và HĐND các tỉnh Quảng Ngãi, Tây Ninh, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau tiếp tục được bầu giữ chức vụ nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 30/3.

Tại Quảng Ngãi, HĐND tỉnh bầu ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó bí thư Tỉnh ủy, tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Ông Giang, 55 tuổi, quê TP Hải Phòng. Ông có học vị tiến sĩ Kinh tế, từng là Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Giang cho biết tỉnh sẽ tập trung cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, nâng cao hiệu quả điều hành, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Các phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: bà Y Ngọc và các ông Nguyễn Ngọc Sâm, Trần Phước Hiền, Nguyễn Công Hoàng, Đỗ Tâm Hiển.

Tại Tây Ninh, HĐND tỉnh bầu ông Lê Văn Hẳn, Phó bí thư Tỉnh ủy, tiếp tục làm Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ mới.

Ông Hẳn 56 tuổi, quê Trà Vinh cũ, là thạc sĩ Quản lý giáo dục, cử nhân Hành chính, cử nhân Sư phạm Ngữ Văn. Ông từng kinh qua các chức vụ: Bí thư huyện ủy Càng Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh; Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông: Nguyễn Hồng Thanh, Nguyễn Minh Lâm, Đoàn Trung Kiên, Phạm Tấn Hòa và Huỳnh Văn Sơn.

HĐND tỉnh Tây Ninh cũng bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Các phó chủ tịch HĐND tỉnh gồm bà Nguyễn Đài Thy, Đặng Thị Ngọc Mai và ông Nguyễn Hồng Sơn.

Sau sáp nhập với Long An, Tây Ninh rộng hơn 8.500 km2, dân số hơn 3,2 triệu. Tỉnh giáp Đồng Nai, Đồng Tháp, TP HCM và Vương quốc Campuchia.

Tại Vĩnh Long, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Trí Quang, được bầu tiếp tục làm Chủ tịch UBND tỉnh. Năm phó chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông: Đặng Văn Chính, Nguyễn Trúc Sơn, Nguyễn Quỳnh Thiện, Châu Văn Hòa và bà Nguyễn Thị Bé Mười.

Ông Quang, 49 tuổi, quê Đồng Tháp, từng giữ chức Phó chủ tịch UBND, quyền Chủ tịch, Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp. Tháng 7/2025, khi Đồng Tháp sáp nhập với Tiền Giang, ông Quang được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp mới. Đến tháng 11/2025, ông được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long và được HĐND bầu làm chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Minh Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031. Các Phó chủ tịch HĐND tỉnh gồm: bà Lê Thị Thúy Kiều, ông Nguyễn Văn Tuấn, ông Kim Rương.

Sau sáp nhập với Bến Tre và Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long mới rộng 6.263 km2, dân số hơn 3,3 triệu. Địa phương đặt mục tiêu nhiệm kỳ mới này trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững, là trung tâm kinh tế biển và sản xuất năng lượng tái tạo của Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại An Giang, HĐND tỉnh bầu ông Hồ Văn Mừng, Phó bí thư Tỉnh ủy, tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Ông Mừng, 49 tuổi, quê Khánh Hòa, là thạc sĩ Quản lý kinh tế; từng giữ các chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Khánh Hòa, Bí thư Thành ủy Nha Trang.

Chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông: Nguyễn Thanh Phong, Lê Văn Phước, Ngô Công Thức, Lê Trung Hồ và bà Nguyễn Thị Minh Thúy.

Các đại biểu cũng bầu ông Nguyễn Thanh Nhàn tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh; các phó chủ tịch gồm bà Lê Hồng Thắm, bà Đinh Thị Việt Huỳnh và ông Giang Văn Phục.

Sau sáp nhập, An Giang có diện tích gần 9.900 km2, dân số khoảng 4,9 triệu người. Nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu nghị quyết; GRDP bình quân 5 năm đạt 5,68%, thu hút hơn 80 triệu lượt khách du lịch.

Tại Cà Mau, ông Phạm Văn Thiều, 56 tuổi, Phó bí thư Tỉnh ủy, tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Thiều, quê Cà Mau, là thạc sĩ Quản lý kinh tế, cử nhân Luật, cử nhân Triết học.

Các phó chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau gồm: bà Lê Thị Nhung, ông Bùi Bùi Tấn Bảy, ông Phan Hoàng Vũ.

Cà Mau sau hợp nhất với Bạc Liêu có diện tích hơn 7.900 km2, dân số hơn 2,6 triệu người. Với vị trí ba mặt giáp biển, tỉnh có điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế biển, nuôi trồng thủy sản.

