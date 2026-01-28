Quảng Ngãi mở phố đi bộ bên sông Trà Khúc

Phố đi bộ kết hợp ẩm thực, văn hóa bên sông Trà Khúc dài 300 m, dự kiến mở trước Tết Bính Ngọ, sau 5 năm chợ đêm dừng hoạt động.

Ngày 27/1, ông Trần Đình Trường, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ, cho biết phố đi bộ kết hợp văn hóa, du lịch, ẩm thực trên địa bàn sẽ vận hành khoảng 20 tháng Chạp Tết Bính Ngọ (7/3/2026), phục vụ người dân và du khách.

Phố đêm sông Trà nằm trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ công viên Thạch Bích đến cầu Thạch Bích, từng là khu vực chợ đêm sông Trà Khúc trước đây. Hiện địa phương đã dựng cổng ở hai đầu tuyến, hoàn thiện thủ tục và chuẩn bị tổ chức hoạt động cho các hộ kinh doanh.

Phối cảnh phố đêm sông Trà Khúc. Ảnh: UBND phường Nghĩa Lộ

Theo thiết kế, tuyến phố được bố trí 6 khu vực gồm: không gian văn hóa nghệ thuật; khu ẩm thực; khu OCOP và sản phẩm địa phương; khu quà lưu niệm; khu đồ uống có cồn; và không gian check-in ánh sáng nghệ thuật. Toàn tuyến có 72 vị trí kinh doanh, phân theo nhóm ngành hàng như đặc sản địa phương, quà lưu niệm, ẩm thực, đồ ăn nhanh và giải khát.

Ngoài mua sắm, ăn uống, phố đi bộ còn tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật như biểu diễn acoustic, nhạc truyền thống, nhảy hiện đại, dân vũ, dân ca bài chòi; lắp đặt mô hình biểu tượng và hệ thống ánh sáng thay đổi theo mùa, lễ hội.

Phố dự kiến hoạt động từ 17h đến 22h vào các ngày cuối tuần (thứ sáu đến chủ nhật) và dịp lễ, Tết. Mỗi tháng sẽ xây dựng một chủ đề riêng như Tháng khởi nghiệp, Tháng du lịch xanh, Tháng văn hóa dân gian nhằm tạo điểm nhấn, thu hút khách.

Theo UBND phường Nghĩa Lộ, việc mở phố đi bộ nhằm khai thác cảnh quan bờ nam sông Trà Khúc, tạo điểm nhấn văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế đêm ở trung tâm Quảng Ngãi. Đề án được phê duyệt thí điểm trong ba năm.

Cổng Phố đêm sông Trà vừa được dựng bên bờ nam sông Trà Khúc, ngày 27/1. Ảnh: Phạm Linh

Trước đó, chợ đêm sông Trà Khúc hoạt động khoảng 10 năm nhưng bị dừng từ năm 2021 do gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn và ảnh hưởng an toàn đê. Mô hình phố đêm mới khắc phục các hạn chế này khi quầy hàng không xây dựng kiên cố, vệ sinh do đơn vị môi trường đảm trách, bố trí nhà vệ sinh phù hợp; các hộ kinh doanh phải dọn dẹp sau mỗi đêm hoạt động.

Sau giai đoạn thí điểm, địa phương sẽ đánh giá hiệu quả để hướng tới xã hội hóa, chuyển giao cho cộng đồng, doanh nghiệp hoặc hợp tác xã vận hành.

Phạm Linh