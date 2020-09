Quang Liêm hạ kỳ thủ đoạt Cup Thế giới

Thắng liền ba ván cuối, Lê Quang Liêm đả bại Teimour Radjabov với tỷ số 6-4, để vào tứ kết giải cờ vua Banter Series sáng 22/9.

Hai kỳ thủ rượt đuổi tỷ số, với chiến thắng từ ván cầm quân đen đầu tiên. Sau hai ván hòa tiếp theo, trận đấu liên tiếp xuất hiện thắng thua. Quang Liêm và Radjabov lần lượt thắng ván cầm quân đen kế tiếp. Khi tỷ số là 3-3, kỳ thủ Azerbaijan lần đầu vượt lên dẫn 4-3 với ván thắng đầu tiên khi cầm quân trắng. Nhưng ngay sau đó, Quang Liêm gỡ hòa 4-4.

Bước ngoặt đến ở ván thứ chín, khi Radjabov mắc sai lầm nghiêm trọng. Người đoạt Cup Thế giới 2019 lợi thời gian, nhưng không nhìn ra nước nhảy mã của Đen. Quang Liêm tận dụng sai lầm của đối thủ để bắt không xe trắng.

Hình cờ sau 32...Nf4. Quang Liêm, cầm quân đen, dọa nhảy mã tới d3, đe dọa cả ba quân nặng của Trắng. Nhưng, anh thừa nhận thế cờ bất lợi cho Đen, vì các quân trắng đều ở vị trí năng động hơn. Máy tính cũng đánh giá cơ hội thắng của Trắng và Đen trong hình cờ này lần lượt là 25% và 12%. Radjabov cũng còn 50 giây, trong khi Quang Liêm chỉ còn bảy giây.

Nhưng, Radjabov lại đi nước cờ sai lầm: 33.Rb4, sau 15 giây. Anh có thể đi hậu b1 hoặc c2 để bảo vệ ô d3. Nước xe b4 không thay đổi được tình hình, vì mã đen nhảy vào d3 vẫn đe dọa được cả hậu lẫn hai xe trắng. Radjabov buộc phải chạy hậu và khi đó mất một trong hai xe.

"Cái gì thế", Quang Liêm bình luận trực tuyến trên Youtube. "Radjabov vừa mắc sai lầm lớn, và mất trắng xe. Tình thế tệ với anh ấy rồi".

Còn Radjabov nói: "Ôi lạy Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa. Tôi sót hoàn toàn nước cờ này. Tôi thật ngu ngốc, sao lại có thể bỏ qua nước cờ đó. Không còn cơ hội nữa rồi".

Radjabov chịu mất xe c5. Lúc này máy tính đánh giá khả năng thắng của Quang Liêm là 100%.

Vượt lên dẫn 5-4, kỳ thủ TP HCM chỉ cần hòa ván cuối. "Anh ấy buộc phải thắng ván này, khi cầm quân đen. Vì thế, tôi phải chơi chắc chắn nhất có thể", anh nói. Kỳ thủ số một Việt Nam chiếm ưu thế từ khai cuộc và chiến thắng với đòn dọa chiếu hết.

"Hôm nay tôi thi đấu ổn", Quang Liêm nói. "Ở ván sáu, tôi mắc sai lầm và thua trên thế thắng. Nhưng có vài ván đối thủ lại sai sót và tôi tận dụng được. Dù sao Radjabov cũng rất mạnh. Tôi muốn cảm ơn anh ấy vì đã đấu trận này với tôi".

Radjabov từng bất ngờ đoạt Cup Thế giới 2019, sau khi hạ kỳ thủ số một Trung Quốc - Đinh Lập Nhân - ở chung kết. Anh nằm trong nhóm tám kỳ thủ được mời dự Banter Series, còn Quang Liêm phải vượt qua vòng loại.

Quang Liêm vào tứ kết, gặp người thắng trong cặp đấu giữa Fabiano Caruana và Matthias Bluebaum.

Ở một cặp đấu vòng 1/8 khác cũng trong sáng 22/9, Wesley So hạ đồng hương Sam Shankland 5,5-2,5. Đối thủ của So ở tứ kết là Maxime Vachier-Lagrave hoặc Oparin Grigoriy. Quang Liêm và So có thể so cờ, nếu cả hai vào bán kết.

Vòng chung kết Banter Series diễn ra trực tuyến từ 22/9 đến 28/9, giờ Hà Nội, do Chess24 tổ chức. Nhà vô địch lĩnh 12.000 Euro, tương đương hơn 14.000 USD. Hai kỳ thủ vào chung kết sẽ nhận suất dự Magnus Carlsen Tour 2.

Xuân Bình