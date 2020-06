Quang Lê, Tố My hát tặng khán giả miền núi

Quảng NamCa sĩ Quang Lê, Tố My tổ chức đêm nhạc miễn phí, phục vụ người dân huyện Trà My, tối 2/6.

Đêm nhạc nằm trong chương trình thiện nguyện của hai ca sĩ. Từ Đà Nẵng, êkíp di chuyển 5 giờ đến địa điểm, vượt qua nhiều đường đèo. Tới nơi, Tố My xúc động khi hàng trăm khán giả đã ngồi chờ cô, dù trời mưa nặng hạt trước giờ diễn. Cô kể: "Nhiều khán giả đi bộ nửa ngày từ trưa để thưởng thức đêm nhạc".

Tố My, Quang Lê song ca trong đêm nhạc thiện nguyện. Ảnh: Thương Nguyễn.

Quang Lê, Tố My song ca nhiều tình khúc bolero như Đêm tâm sự (sáng tác: Trúc Phương), Sầu tím thiệp hồng (Hoài Linh - Minh Kỳ), Nhớ người yêu (Giao Tiên)... Tố My cho biết cô thích hát cùng đàn anh vì được nâng đỡ, chọn các bản phối tôn chất giọng của cô. Họ thân thiết từ những ngày đi show chung ở hải ngoại. Sau này, tình đồng nghiệp thêm khăng khít khi Tố My, Quang Lê ngồi chung ghế giám khảo ở chương trình Thần tượng bolero 2019.

Sau đêm nhạc, cô và êkíp nán lại tặng quà gồm sách vở, tiền mặt cho học sinh nghèo vượt khó. Chuyến đi còn có sự tham gia của Tố Ny - em gái Tố My, Đức Thanh và Bảo Ngọc - hai học trò của Tố My trong Thử tài siêu nhí 2019. Nhóm nghệ sĩ dự định tổ chức thêm nhiều đêm nhạc thiện nguyện ở các tỉnh thành khác.

Tố My xuống hàng ghế khán giao lưu. Ảnh: Thương Nguyễn.

Tố My sinh năm 1991 tại Đà Nẵng. Cô từng tốt nghiệp Đại học Luật TP HCM, sau đó chuyển sang ca hát. Cô đoạt Á quân chương trình Solo cùng Bolero 2015, được biết đến qua các bài hát như Duyên phận (Thái Thịnh), Phải lòng con gái Bến Tre (thơ: Luân Hoán - nhạc: Phan Ni Tấn), Vùng lá me bay (Anh Việt Thanh)...

Quang Lê sinh năm 1979 ở Huế, sang Mỹ định cư từ nhỏ. Anh được khán giả hải ngoại yêu mến với giọng hát trữ tình. Từ năm 2010, anh thường xuyên về Việt Nam biểu diễn. Năm 2017, anh trở thành một trong bốn huấn luyện viên của chương trình Thần tượng Bolero.

Quang Lê, Tố My song ca 'Mẹ bảo anh rằng' (Phạm Hồng Biển) năm 2019 Quang Lê, Tố My song ca 'Mẹ bảo anh rằng' (Phạm Hồng Biển) năm 2019. Video: Youtube.

Tam Kỳ