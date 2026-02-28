Quảng cáo gây sốt với viễn cảnh 'CEO công nghệ già đi, AI thống trị'

Startup AiCandy (Bỉ) tung ra quảng cáo giả tưởng về năm 2036, khi các ông trùm công nghệ nổi tiếng đã già và con người phải phục vụ AI.

AiCandy, startup chuyên về video AI, sử dụng công nghệ này để tạo đoạn quảng cáo cho Energym - công ty giả tưởng do Elon Musk (CEO SpaceX), Jeff Bezos (CEO Project Prometheus) và Sam Altman (CEO OpenAI) đồng sáng lập. Quảng cáo mô tả năm 2036, con người trở nên "vô công rồi nghề" trong khi AI vẫn không ngừng đòi hỏi nguồn năng lượng khổng lồ.

Energym giúp giải quyết cả hai vấn đề với chuỗi phòng tập độc đáo, được thiết kế để khai thác năng lượng mà người thất nghiệp tạo ra khi luyện tập trên máy. Năng lượng này sẽ giúp vận hành máy chủ AI, vốn là thứ khiến họ mất việc.

Trong đoạn phim dài 40 giây, phiên bản cao tuổi tạo bằng AI của Musk, Bezos và Altman lần lượt xuất hiện. Ba lãnh đạo công nghệ cung cấp những thông tin đáng lo ngại về thế giới tương lai, đồng thời giới thiệu về hoạt động của công ty mới thành lập.

Video do AiCandy tung lên Instagram hôm 26/2 nhanh chóng đạt hàng triệu lượt xem, hơn 110.000 lượt thích và 3.000 bình luận sau hơn một ngày. Nhiều người dùng X chia sẻ lại, trong đó bài đăng của tài khoản Shubham Mishra hiện thu hút hơn 6 triệu lượt xem.

Hans Buyse và Jan De Loore, hai nhà đồng sáng lập AiCandy vào năm ngoái, cho biết rất phấn khích trước mức độ lan tỏa của video. Buyse đã làm việc trong lĩnh vực quảng cáo hai thập kỷ, trong khi De Loore thiết kế đồ họa chuyển động và vẽ tranh.

Quảng cáo gây sốt với viễn cảnh các CEO già, AI thống trị Quảng cáo tạo bằng AI về công ty giả tưởng Energym. Video: AiCandy

Ban đầu, AiCandy nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khách hàng về video AI, chủ yếu nói chúng gây ô nhiễm và tiêu thụ nhiều năng lượng. Buyse sau đó nảy ra ý tưởng làm video về năng lượng sạch do con người tạo ra. Ý tưởng bị gác lại cho đến vài tuần trước, khi De Loore quyết định khôi phục và tạo câu chuyện xoay quanh phiên bản cao tuổi của những ông trùm công nghệ Mỹ.

Hai nhà sáng lập cho biết, hiện hộp thư của họ tràn ngập lời đề nghị hợp tác, thậm chí nhà sản xuất video AI nổi tiếng Dor Brothers cũng mời về làm việc. Dù vậy, bộ đôi hy vọng sẽ nhận được thêm email từ Elon Musk.

Đoạn phim về Energym chỉ là giả tưởng, nhưng việc AI khiến hàng loạt người lao động thất nghiệp không viển vông. Tháng 10 năm ngoái, Amazon thông báo sa thải 14.000 nhân viên, giải thích họ cần ít tầng lớp hơn để vận hành nhanh và xem AI là "công nghệ mang tính chuyển đổi mạnh mẽ nhất từng thấy kể từ sau Internet". Hôm 26/2, công ty công nghệ tài chính Block (trước kia là Square) thông báo cắt giảm 40% trong tổng số hơn 10.000 nhân viên do AI. Jack Dorsey, nhà sáng lập kiêm CEO Block, tin rằng đa số công ty rồi cũng sẽ thực hiện cải tổ nhân sự khi nhận thấy hiệu quả gia tăng nhờ công cụ thông minh.

Thu Thảo (Theo Business Insider, Fast Company)