Quán quân Study UK Alumni Awards 'gieo hạt' thay đổi xã hội bằng giáo dục

Nguyễn Vân Anh, quán quân Study UK Alumni Awards 2026, triển khai nhiều dự án kết nối trí thức trẻ, thúc đẩy tư duy phản biện và tinh thần chia sẻ.

Trở về sau 17 năm học tập và làm việc tại Vương quốc Anh, Nguyễn Vân Anh, Quán quân hạng mục Tác động Xã hội Giải thưởng Study UK Alumni Awards, đang giảng dạy, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm tại trường đại học. Chị mong muốn góp phần dẫn dắt thế hệ trẻ Việt Nam trở thành những công dân toàn cầu.

"Thành công không chỉ là một cá nhân 'đi xa', mà còn là giúp nhiều người khác cùng tiến xa", chị Vân Anh chia sẻ khi nhìn lại hành trình của mình.

Nguyễn Vân Anh (ở giữa) trở thành quán quân Giải thưởng Study UK Alumni Awards 2026, hạng mục Tác động Xã hội. Ảnh: Hội đồng Anh tại Việt Nam

Cựu du học sinh Anh từng nhận học bổng toàn phần A-levels, tốt nghiệp London School of Economics (LSE) danh giá với học bổng toàn phần, đến Đại học Westminster với giải thưởng Ethel M Wood và trở thành Hội viên Kỳ cựu đầu tiên của Viện Kế toán Công chứng Vương Quốc Anh và xứ Wales (ICAEW) ở Việt Nam. Động lực của Vân Anh nằm ở tinh thần "Education, Education, Education" (tạm dịch: Tất cả đều bắt đầu từ giáo dục), điều chị thấm nhuần từ những ngày đầu đặt chân đến xứ sở sương mù. Với nữ giảng viên, giáo dục không chỉ là tấm vé để người học "đi xa", mà còn là đòn bẩy để tạo ra những thay đổi về kinh tế-xã hội nếu được lan tỏa đúng cách.

Đầu năm 2010, khi đang làm việc tại London và nhận ra cộng đồng người Việt trẻ tại Anh còn khá rời rạc, Vân Anh cùng các cộng sự sáng lập Hội trí thức trẻ VietPro như một cách "pay it forward" (lan tỏa giá trị cho thế hệ sau). Đây là một hệ sinh thái hỗ trợ chuyên môn kết nối Anh và Việt Nam, nơi những kinh nghiệm quốc tế thực tiễn được truyền lại cho những người mới bắt đầu.

Từ buổi ra mắt với 60 thành viên, VietPro phát triển thành cộng đồng gần 6.500 thành viên tại Anh, đồng thời, duy trì sự kết nối với nhiều cựu thành viên đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác. Chị cho biết, điều khiến mình xúc động nhất là nhìn thấy nhiều bạn trẻ từng trưởng thành từ VietPro trở về Việt Nam và đồng hành với cộng đồng bằng vai trò diễn giả, cố vấn, giám khảo hay người truyền cảm hứng cho các thế hệ sau.

Chị Vân Anh (thứ hai từ trái sang) tham gia một Hội Nghị tại Việt Nam với vai trò Diễn Giả. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau gần hai thập kỷ gắn bó với xứ sở sương mù, Vân Anh chọn trở về Việt Nam. Với chị, đây là một bước chuyển để đóng góp trực tiếp hơn cho quê hương.

Tại trường Đại học VinUni, chị mang những kiến thức, hiểu biết chuyên môn và kinh nghiệm thực tế từ London và hai tổ chức toàn cầu vào giảng đường, đồng thời, cố vấn các dự án, sáng kiến của sinh viên. Bên cạnh kiến thức và kỹ năng, chị chú trọng vào việc xây dựng tư duy phản biện và tinh thần lãnh đạo cho sinh viên.

"Với mình, tác động lớn của những thầy cô hay người cố vấn không chỉ là chia sẻ kiến thức, kỹ năng, mà là giúp sinh viên kiến tạo thay đổi tốt đẹp trong một thế giới đầy biến động", chị Vân Anh chia sẻ.

Chị Vân Anh (thứ hai từ trái sang) nhận chứng nhận tri ân tại một trong những hoạt động mà chị tham gia tại Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Quan sát quá trình làm việc với nhiều thế hệ sinh viên, chị Vân Anh tin người trẻ Việt Nam có nhiều có tiềm năng kiến tạo đổi mới và phát triển xã hội. Để tiềm năng này được phát huy tốt hơn, nữ giảng viên nhận định cần có môi trường khuyến khích tư duy phản biện, học tập - nghiên cứu liên ngành có tác động, và trải nghiệm thực tế.

Với chị, danh hiệu Quán quân hạng mục Tác động Xã hội Giải thưởng Study UK Alumni Awards 2026 không chỉ là thành tựu cá nhân, mà còn là sự ghi nhận cho hành trình bền bỉ của VietPro trong suốt nhiều năm. Đây cũng là động lực để chị tiếp tục theo đuổi tinh thần "pay it forward" theo cách rộng hơn: giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và góp phần xây dựng những cơ hội có thể tiếp tục tạo ra giá trị.

Cựu du học sinh Anh hy vọng ngày càng nhiều cựu du học sinh, dù chọn ở lại nước ngoài hay trở về, vẫn giữ kết nối với quê hương và đóng góp theo cách riêng của mình, bởi theo chị, chỉ cần mỗi người chia sẻ một phần kiến thức, kinh nghiệm và cơ hội, những tác động tích cực sẽ được nhân lên nhiều lần.

Nhật Lệ