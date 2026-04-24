Quán phở Hà Nội được Tổng thống Hàn Quốc chọn ăn tối

Anh Thiều Văn Mùi, chủ quán, cho biết đã nhận thông báo về việc địa điểm này nằm trong danh sách "có thể đón Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân" từ vài ngày trước. Chiều 23/4, nhân viên an ninh đến lấy mẫu nước dùng, đồ ăn để kiểm tra. Đến 17h, quán nhận thông báo chính thức sẽ đón đoàn khách vào tối cùng ngày. Theo anh Mùi, việc chỉ có khoảng hai tiếng chuẩn bị khiến anh khá bất ngờ.

Đoàn tháp tùng gồm 17 người, có lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt bên ngoài. Phái đoàn gọi 17 bát phở chín và hai suất cơm rang dưa bò. Tổng thống và Phu nhân chọn các món trong thực đơn, không có yêu cầu chế biến đặc biệt. Thời điểm đó, quán vẫn phục vụ các khách hàng khác bình thường.

"Khách sắp tới chắc sẽ đông hơn, tôi cần cố gắng giữ vững chất lượng để đáp ứng kỳ vọng", anh Mùi nói. Sau bữa ăn, Tổng thống nán lại chào hỏi, khen món ăn ngon và chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình chủ quán.