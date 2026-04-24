Quán phở Hà Nội được Tổng thống Hàn Quốc chọn ăn tối

Sáng 24/4, quán phở trên phố Đinh Lễ được quan tâm hơn ngày thường. Nhiều người đi ngang qua, dừng lại chụp ảnh vì Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung từng đến thưởng thức phở, cơm rang dưa bò tại đây vào tối 23/4. Đây là hoạt động bên lề trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 đến 24/4 của Tổng thống Hàn Quốc, theo lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân.
Quán rộng khoảng 15 m2, bố trí 5 bàn, khu vực chế biến ở tầng trên. Không gian sạch sẽ nhưng khá nóng. Trước đây, do bán cả ở vỉa hè, mỗi ngày quán phục vụ trung bình 300-400 bát, trong đó có đông khách nước ngoài. Hiện tại, doanh thu giảm do quán không được phép kinh doanh ngoài trời theo quy định.
Anh Thiều Văn Mùi, chủ quán, cho biết đã nhận thông báo về việc địa điểm này nằm trong danh sách "có thể đón Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân" từ vài ngày trước. Chiều 23/4, nhân viên an ninh đến lấy mẫu nước dùng, đồ ăn để kiểm tra. Đến 17h, quán nhận thông báo chính thức sẽ đón đoàn khách vào tối cùng ngày. Theo anh Mùi, việc chỉ có khoảng hai tiếng chuẩn bị khiến anh khá bất ngờ.
Đoàn tháp tùng gồm 17 người, có lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt bên ngoài. Phái đoàn gọi 17 bát phở chín và hai suất cơm rang dưa bò. Tổng thống và Phu nhân chọn các món trong thực đơn, không có yêu cầu chế biến đặc biệt. Thời điểm đó, quán vẫn phục vụ các khách hàng khác bình thường.
"Khách sắp tới chắc sẽ đông hơn, tôi cần cố gắng giữ vững chất lượng để đáp ứng kỳ vọng", anh Mùi nói. Sau bữa ăn, Tổng thống nán lại chào hỏi, khen món ăn ngon và chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình chủ quán.
Anh Mùi từng làm việc tại một chuỗi phở lớn hơn 10 năm trước khi ra kinh doanh riêng năm 2021.
Chủ quán cho biết tự hào khi được phái đoàn Hàn Quốc lựa chọn dù cơ sở mở chưa lâu. Để tạo dấu ấn, anh Mùi thay đổi công thức bằng cách giảm lượng nước mắm, tăng độ ngọt tự nhiên cho nước dùng từ xương bò, sá sùng và mực khô nướng.
Chị Hoàng Quỳnh Trang, ở Tây Hồ lần đầu đến quán sau khi biết tin Tổng thống Hàn Quốc từng dùng bữa tại đây. Chị Trang nói nước phở trong, không gian sạch sẽ.
Không kỳ vọng món ăn quá xuất sắc vì nằm trong khu vực du lịch, thực khách này đánh giá chất lượng đồ ăn ở mức tốt, phù hợp để giới thiệu cho bạn bè và sẽ quay lại, Trang nói.
Ông Kim Won Ho (áo xám), du khách Hàn thường xuyên đến Việt Nam làm việc, cùng bạn tới quán sau khi biết tin Tổng thống Hàn Quốc từng dùng bữa tại đây. Ông đánh giá món ăn "rất tuyệt vời".
Theo ông Kim, hương vị phở tại đây tương đồng với các nhà hàng do người Việt mở ở Seoul, nhưng trải nghiệm ăn đồ bản địa tại Việt Nam vẫn ngon hơn.
"Thật tuyệt khi được ăn cùng món phở, ngồi đúng chiếc bàn Tổng thống và Phu nhân đã ngồi vào ngày hôm trước", ông nói.
Chiếc bàn nơi Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân từng ngồi thu hút nhiều thực khách đến chụp ảnh lưu niệm. Chủ quán cho biết sẽ in và treo tấm hình chụp chung với Tổng thống để làm kỷ niệm.
Giá mỗi bát phở tại đây từ 55.000 đồng, tương đương mặt bằng chung khu phố cổ.
Khoảng 12 giờ sau khi đón đoàn khách đặc biệt, anh Mùi cho biết liên tục nhận tin nhắn chúc mừng từ bạn bè. Nhiều hàng xóm sáng nay đến quán gọi đùa anh là "người nổi tiếng". Chủ quán khẳng định sẽ tập trung nâng cao chất lượng để phục vụ thực khách tốt hơn trong thời gian tới.
Hoài Anh
Ảnh: Hoàng Giang