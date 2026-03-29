Quán mì Michelin bình dân ở Bangkok được nhiều sao Việt tìm ăn

Thái LanQuán Rung Rueang Pork Noodles phục vụ các loại mì tom yum Thái với mức giá bình dân, nằm trong danh sách Bib Gourmand của Michelin Guide từ năm 2018.

Trong chuyến du lịch Bangkok 4 ngày giữa tháng 3, Hoa hậu Kỳ Duyên cùng Thiên Ân đã ghé quán mì Rung Rueang Pork Noodles. Đây là một trong những quán ăn bình dân nổi tiếng ở Bangkok, phục vụ các loại mì tom yum chuẩn vị Thái. Ngoài món mì đặc trưng, cặp hoa hậu còn thử các đặc sản như súp tom yum và som tum (gỏi đu đủ xanh thái sợi).

Michelin Guide viết: "Hãy chọn một phần súp thịt băm nhỏ hoặc to tùy sức ăn, nước dùng vị tom yum, chả cá nhà làm, hoặc da cá chiên giòn. Chả thịt băm cũng là một điểm nhấn của món ăn này".

Kỳ Duyên xếp hàng đợi ăn mì.

Từ khi được Michelin Guide lựa chọn trong danh sách Bib Gourmand (đồ ăn ngon, giá hợp lý) liên tục từ năm 2018, quán ngày càng đông. Thực khách thường phải xếp hàng, lấy số rồi chờ đến lượt. Vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần khi tới Thái Lan năm 2024 cũng từng ghé quán, ăn 4 bát mì.

Rung Rueang Pork Noodles có tuổi đời hơn 50 năm, xuất phát từ một xe hàng rong trên đường phố Bangkok. Sau đó, do ăn nên làm ra chủ quán mở cửa hàng cố định. Không gian bình dân, chuẩn quán ăn đường phố Thái Lan, đông khách và luôn sạch sẽ. Đây là địa chỉ dành cho cả dân văn phòng và khách du lịch. Thực khách được phục vụ nhanh, món lên liên tục. Quán có fanpage riêng, được nhiều food blogger ghé ăn và đánh giá.

Trên các diễn đàn về ẩm thực và du lịch Thái Lan, quán mì Rung Rueang cũng được gợi ý và nhận nhiều ý kiến đánh giá tích cực. Tripadvisor chấm điểm 4.5/5.

Thực khách có thể tự chọn loại mì và cách ăn theo sở thích gồm mì nước tom yum, mì trộn khô, mì nước trong. Phần topping gồm thịt lợn, da cá chiên giòn, chả cá, bò viên, thịt viên. Phần mì sợi có dạng hủ tiếu to, hủ tiếu nhỏ, mì trứng, bánh phở. Một số người gợi ý cách ăn phù hợp, gọi hai phần nhỏ, một phần tom yum, một phần nước trong để thử hai vị, trước khi thêm theo khẩu vị.

"Mì tom yum cay nồng chuẩn vị Thái Lan có giá học sinh chỉ từ 60 baht (khoảng 50.000 đồng)", "Quán ngon mà giá bình dân nha". "Lưu ý tom yum khá cay, du khách nên cân nhắc nếu không ăn được vị cay kiểu Thái", một thành viên diễn đàn cho hay. Tuy nhiên cũng có một số ý kiến cho rằng họ phải đợi lâu vì quá đông khách, phục vụ chưa tốt.

Quán mì Rung Rueang Pork Noodles nằm ở soi Sukhumvit 26, trung tâm thủ đô Bangkok. Du khách đi tàu điện trên cao (BTS), đến bến Phrom Phong, sau đó dùng Google Maps xác định vị trí quán, khoảng 500 m từ cửa ra của tàu điện, đi bộ khoảng 3 phút, đường đi thuận tiện. Quán mở từ 8h đến 17h, lý tưởng để ăn sáng, bữa lửng (bất chợt trong chuyến đi chơi).

Quán gần các điểm check in nổi tiếng của Bangkok như EmQuartier hoặc Emporium, công viên Benchasiri, trung tâm thương mại Terminal 21, các cửa hàng massage chân trên phố Sukhumvit.

Đồ ăn đường phố Thái Lan luôn được Michelin đánh giá cao, trong đó quán ăn của "chị nốt ruồi" với món trứng cuộn cua từng làm mưa làm gió trên các diễn đàn ẩm thực.

