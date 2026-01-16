Quản lý điểm 'massage mại dâm' ở khách sạn Samdi ra đầu thú

Đà NẵngBị xác định điều hành hoạt động mại dâm trá hình tại khu spa, massage ở khách sạn Samdi, người quản lý bỏ trốn nhiều ngày đã ra đầu thú.

Ngày 16/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã truy xét, vận động Lê Long Việt (35 tuổi, trú phường Thanh Khê) ra đầu thú để điều tra vai trò liên quan vụ tổ chức chứa mại dâm tại khu spa, massage khách sạn Samdi.

Theo cơ quan điều tra, Việt trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động spa, massage trong khách sạn Samdi nhưng rời khỏi địa phương sau khi đường dây bị triệt xóa nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Lê Long Việt tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, Việt thừa nhận hành vi liên quan đến việc tổ chức chứa mại dâm. Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với người này, tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý các cá nhân liên quan.

Rạng sáng 9/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng kiểm tra khu spa, massage tại khách sạn Mường Thanh và khách sạn Samdi, phát hiện hoạt động mại dâm trá hình. Nhiều cặp nam nữ bị bắt quả tang mua bán dâm tại các phòng dịch vụ, hơn 40 người liên quan được đưa về trụ sở làm việc.

Công an thu giữ sổ sách, hàng trăm bao cao su, tiền mặt và nhiều tang vật; xác định các cơ sở ngụy trang mại dâm dưới hình thức "gói dịch vụ" spa, massage, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Ngày 10/1, 6 người bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi chứa mại dâm, đồng thời truy xét người quản lý khu spa tại khách sạn Samdi.

Ngọc Trường